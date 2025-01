Saúde entrega ambulância básica e novos equipamentos para Catanduvas

Fotos: Comunicação Prefeitura de Catanduvas

A Secretaria de Estado da Saúde entregou uma nova Unidade de Suporte Básico (USB) para o município de Catanduvas no Meio Oeste, de Santa Catarina. Com isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está ampliando a cobertura dos atendimentos no seu território e proporcionando mais cuidado com a população.

Também foram entregues novos equipamentos com tecnologia de ponta, tais como duas bombas de infusão, um desfibrilador elétrico e uma incubadora neonatal destinado para o hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Catanduvas.

“A nova unidade está ajudando na ampliação da frota. A ambulância foi adquirida com recursos do tesouro e atende a um pleito do Hospital de Catanduvas. Além disso, estamos disponibilizando alguns equipamentos e contribuindo para que o hospital produza cada vez mais,” ressalta o secretário de estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi.







Para o Superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Fonseca, os novos equipamentos vão oferecer um atendimento mais eficiente e preciso aos pacientes, tanto na monitorização, quanto na administração de medicamentos, além de assegurar um transporte neonatal mais eficiente e seguro.

“Em relação à nova ambulância para implantação no SAMU na cidade é um divisor de águas para toda região, a população local passará a contar com um equipamento de saúde garantindo mais agilidade e chegada rápida dos profissionais de saúde a quem mais precisa”, destaca o superintendente.