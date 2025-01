Lynx Tech é destaque em relatório sobre tendências em soluções contra fraudes

A rápida evolução no cenário de fraudes demanda uma resposta urgente das instituições financeiras, a partir de uma abordagem abrangente, colaborativa e que se beneficie das novas tecnologias, garantindo segurança avançada sem comprometer a experiência do usuário. Essa é a conclusão do relatório Going Beyond Traditional Safeguards: Next-Gen Innovation for Scam Prevention, produzido pela Datos Insights. A consultoria avaliou soluções de 16 fornecedores que usam tecnologias como Inteligência Artificial, aprendizado de máquina, biometria comportamental e inteligência colaborativa para enfrentar as ameaças emergentes do setor. A Lynx Tech, empresa responsável por ferramentas que estão redefinindo a prevenção de fraudes e outros crimes financeiros, é um dos destaques do estudo.

Ao analisarem as soluções Lynx Fraud Prevention e Lynx Money Mule Account Detection, os especialistas da Datos Insights destacaram a abordagem única da Lynx Tech, que combina modelos de aprendizado de máquina adaptáveis diariamente com recursos de integração flexíveis, oferecendo velocidade e escalabilidade para processar avaliações de risco complexas de forma instantânea, permitindo que as instituições financeiras tomem decisões conscientes sobre transações e contas sem gerar contratempos desnecessários aos clientes.

O parecer também aponta o compromisso da Lynx Tech com a inovação contínua e com o desenvolvimento de recursos zero-touch para a criação de novos modelos que superem as proteções tradicionais, reduzindo ainda mais o tempo e os custos de implementação, além de uma expansão planejada para fluxos não monetários e de identidade, o que demonstra que a empresa também busca investir em áreas emergentes de risco de fraude.

“Com a crescente digitalização, mudança nos hábitos dos clientes e transações ultra-rápidas, a detecção e prevenção de fraudes em tempo real são fundamentais, pois os criminosos estão em constante aprimoramento, desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas e diversificando seus alvos”, alerta Rogério Freitas, diretor-geral da Lynx Tech no Brasil.

Além de ressaltar a importância da adoção de tecnologias avançadas para aumentar a segurança, a eficiência operacional e a satisfação do cliente, o relatório da Datos Insights fornece ainda orientações práticas para que as instituições financeiras fortaleçam suas estratégias de defesa e impulsionem a inovação. As principais recomendações do estudo incluem:

Defesa em várias camadas: sistemas capazes de integrar várias tecnologias e fontes de dados, como verificação de identidade, análise comportamental e monitoramento de transações;

Análise e intervenção em tempo real: soluções de averiguação em milissegundos, abortando transações suspeitas antes de qualquer transferência de fundos;

Biometria comportamental e autenticação contínua: uso de perfis exclusivos com base em padrões comportamentais, como ritmo de digitação ou movimentos do mouse, para detecção mais precisa de atividades suspeitas e autenticação contínua de usuários;

IA adaptativa e aprendizado de máquina: soluções que adotem modelos de risco de circuito fechado para identificar e responder rapidamente a novas ameaças, reduzindo os falsos positivos e melhorando a eficiência operacional;

Inteligência colaborativa e compartilhamento de dados: abordagens baseadas em consórcios, compartilhando dados anônimos entre instituições para identificação de padrões de fraude emergentes e agentes maliciosos;

Equilíbrio entre segurança e experiência do usuário: técnicas de detecção passiva em segundo plano, reforçando a segurança sem causar atrito às transações legítimas, aumentando a satisfação do cliente e as taxas de conclusão.

"Para garantir que as instituições estejam sempre um passo à frente em suas estratégias de segurança, a Lynx Tech combina essas tecnologias inovadoras com fluxos confiáveis que, integrados aos sistemas existentes, asseguram proteção financeira robusta e eficaz contra fraudes e contas laranjas", conclui Rogério Freitas.