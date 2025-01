No verão, pacientes oncológicos devem ter cuidados especiais

Foto: Banco de imagem/Freepik

Com a chegada do verão, pacientes em tratamento contra o câncer precisam redobrar os cuidados com a pele para evitar complicações. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), reforça que tratamentos como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e terapia-alvo tornam a pele mais sensível e suscetível a reações adversas, principalmente quando exposta ao sol.

Os efeitos colaterais mais comuns decorrentes do contato com o sol incluem queimaduras, descamação e irritações graves na pele. “Alguns medicamentos e substâncias tornam a pele sensível à luz do sol. Por isso, é fundamental que o paciente pergunte ao seu médico sobre riscos específicos relacionados ao tratamento”, explica o diretor geral do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), Dr. Marcelo Zanchet.

Entre as orientações principais está evitar o sol, especialmente entre 9h e 16h, período em que a radiação ultravioleta é mais intensa. Quando for necessário sair ao ar livre, é recomendável o uso de chapéu de abas largas, óculos e roupas com proteção UV. Também é importante aplicar protetor solar com cuidado, já que alguns produtos podem irritar a pele sensível. O ideal é utilizar protetor solar com FPS acima de 50, de amplo espectro (com UVA e UVB), com base neutra, sem álcool ou fragrâncias, e testar o produto antes de aplicá-lo em grandes áreas do corpo.

“Mesmo o mormaço pode aumentar o risco cutâneo. Além disso, ambientes como praias e piscinas são contraindicados, pois a água pode irritar a pele ou estar contaminada, aumentando o risco de infecção”, alerta a médica dermatologista do CEPON, Dra. Elisangela Boeno.

Outro cuidado fundamental é manter a pele hidratada. Hidratantes com base neutra e sem substâncias irritantes são os mais indicados. Produtos à base de ceramidas, que hidratam e ajudam a acalmar a pele, podem ser uma boa opção. Devem ser evitados cosméticos manipulados ou com ingredientes desconhecidos. Banhos longos e quentes também devem ser evitados, pois podem ressecar ainda mais a pele. A recomendação é que os pacientes prefiram banhos rápidos, com água morna, utilizando sabonetes líquidos para peles sensíveis e evitando o uso de produtos esfoliantes que podem causar lesões.

Durante o tratamento, procedimentos estéticos como peelings, depilação, químicas no cabelo e barbeamento agressivo não devem ser realizados, já que a pele está mais suscetível a cortes e infecções.

A prática de atividades físicas está liberada, mas deve ser realizada com cautela e sempre sob orientação médica. O ideal é evitar os horários de pico solar e usar roupas que protejam a pele durante os exercícios.

Além dos cuidados com a pele, é fundamental que o paciente se mantenha hidratado. Com as altas temperaturas do verão, o corpo perde mais líquido, por isso é importante beber bastante água e adotar uma alimentação saudável. O processo de recuperação da pele após os tratamentos oncológicos pode levar até seis meses, o que significa que os cuidados devem ser contínuos mesmo após o término das sessões.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Mais informações: