Estaleiro TIRRENO estréia com barco esportivo de 38 pés

A Tirreno Marine, estaleiro fundado por Julico Simões, lançou em dezembro sua primeira embarcação – O Tirreno 38, um barco de 38 pés que combina design europeu com alta performance. O estaleiro iniciou recentemente suas operações no mercado brasileiro com foco em embarcações esportivas e de luxo abaixo dos 50 pés. Parte do Grupo STRASSE, a Tirreno oferece barcos sob encomenda com design mediterrâneo e tecnologia de ponta.

Os barcos seguem padrões europeus, desde a concepção do casco e acabamento. O Tirreno 38, com design contemporâneo, é um barco esportivo para uso diário, dotado de automação digital completa, sistema de som de som de última geração e materiais nobres em sua concepção.

Com o lançamento do estaleiro, Julico Simões, CEO pretende atender um nicho de mercado carente no Brasil - barcos esportivos e de uso diário abaixo dos 50 pés que combinem qualidade, tecnologia e design europeu com acessibilidade. "Até hoje, você poderia comprar o que está disponível no mercado brasileiro ou importar algo da Europa a um custo elevado. A Tirreno chega para oferecer o preço do mercado nacional com o padrão europeu", comenta Simões.

O uso de motores modernos, redução de peso e implementação de baterias de lítio permitem reduzir a pegada de carbono, alinhados com as premissas de sustentabilidade. O estaleiro oferece opções de customização permitindo ao cliente personalizar desde as cores do casco, tecnologia, até os materiais dos estofados. As opções incluem cores do inflável, teto, materiais dos tecidos, costuras, opções de áudio, tamanhos de telas no painel e acabamento de móveis, proporcionando uma embarcação adaptada às preferências individuais.

"Buscamos suprir ao consumidor brasileiro o mesmo nível de produto nesta classe e tamanho de barco que um consumidor europeu tem acesso. A Tirreno chega para trazer esse produto de nível, na mesma faixa de preço da concorrência com os produtos que hoje existem no Brasil.

A Tirreno oferece uma garantia de 3 anos em todas as suas embarcações, juntamente com assistência técnica disponível em todo o território nacional. Além disso, a marca disponibiliza serviços adicionais como treinamento para os proprietários.

Inovações Tecnológicas e Sustentabilidade

A Tirreno incorpora tecnologias de ponta e práticas sustentáveis em seus modelos. No seu primeiro lançamento, o Tirreno 38, o casco de engenharia avançada proporciona estabilidade, navegabilidade e eficiência energética, permitindo que o barco alcance alta velocidade com consumo reduzido de combustível.

Entre as inovações do Tirreno 38 estão a automação completa dos sistemas de comando, que elimina a necessidade dos antigos interruptores e mostradores de ponteiro, substituindo-os por monitores multifuncionais Garmin. O painel é livre de botões físicos, sendo controlado inteiramente por um sistema digital. O barco possui ainda iluminação LED subaquática e um sistema de áudio que proporciona experiência de navegação otimizada.

Para reduzir o impacto ambiental, o estaleiro optou por não utilizar gerador no modelo Tirreno 38, mesmo oferecendo ar-condicionado na cabine. Isso é possível graças ao uso de baterias de lítio compactas, recarregáveis tanto na marina quanto durante o movimento dos motores. Além disso, os barcos da Tirreno são projetados para serem mais leves, o que contribui para a redução do consumo de combustível, refletindo o compromisso com a sustentabilidade.

O Tirreno 38 é o primeiro passo da marca em sua expansão. Segundo Julico Simões, o estaleiro planeja abrir novos mercados internacionais a partir de 2025, focando principalmente na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que os barcos foram concebidos para atender aos parâmetros exigentes de design e qualidade dessas regiões.

“Além do Tirreno 38, o estaleiro já tem novos modelos em desenvolvimento que serão lançados em 2025", informa Simões.

Especificações Técnicas do Tirreno 38: