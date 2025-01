Homem investigado por feminicídio em Frederico Westphalen é preso em SC

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em ação conjunta com a Brigada Militar, informa que foi realizada nesta data a prisão preventiva de um homem investigado pelo feminicídio de sua esposa, uma mulher de 35 anos de idade, ocorrido no último dia 16, na localidade de Linha Brondani, em Frederico Westphalen.



Na ocasião do crime, a vítima foi encontrada sem vida na varanda de sua casa, apresentando sinais de violência recente e antiga. No local, foram identificadas marcas de sangue espalhadas pela residência, indicando extrema violência. O suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais.



Desde a ocorrência do crime, as forças de segurança estaduais atuaram de forma integrada e incansável na tentativa de localizar o investigado, diante de sua alta periculosidade.



Na manhã desta terça-feira (21), foi descoberto que o mesmo estava escondido em uma residência na cidade de Mondaí, Santa Catarina. A prisão foi efetuada em operação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar daquele Estado, reforçando a colaboração interestadual no combate à criminalidade.



O caso reveste-se de extrema gravidade, com fortes indícios de que a vítima vinha sendo submetida a torturas físicas e psicológicas intensas ao longo de um período prolongado.



Informações obtidas durante a investigação apontam que o investigado já havia sido preso em flagrante em 2022 pelo crime de tortura contra a mesma vítima, porém foi posto em liberdade no final de 2023. Após sua soltura, ambos voltaram a conviver.



A investigação, sob a presidência do delegado Jacson Oiliam Boni, segue na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen para esclarecer todas as circunstâncias que envolvem o crime.



A Polícia Civil reitera seu compromisso em assegurar justiça e elucidar os fatos, adotando todas as medidas cabíveis para que os responsáveis sejam responsabilizados nos termos da lei.