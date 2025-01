SAMU inicia atendimentos em Concórdia com Unidade de Suporte Avançado

Foto: Comunicação SAMU/ Fahece

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) começou sua operação de atendimento à população catarinense na cidade de Concórdia. A entrega da nova base aconteceu nesta terça-feira, 21, na Rua Leonel Moselle, 380, Centro.



“Por determinação do governador Jorginho Mello estamos investindo na assistência das pessoas, e ampliar os atendimentos do SAMU é fundamental. Com a implantação da Unidade de Suporte Avançado (USA) em Concórdia estamos investindo no Meio Oeste e garantindo um atendimento cada vez mais ágil e com qualidade”, ressalta o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O SAMU da macrorregião do Meio-Oeste atende 53 municípios e conta com duas unidades de suporte avançado em Joaçaba, sendo uma inter-hospitalar, além das de Curitibanos, Caçador e Videira. A região ganhará mais um reforço em atendimento pré-hospitalar, com a nova unidade em Concórdia.

“Estamos muito contentes com a vinda do serviço do SAMU em nossa cidade. A Unidade de Suporte Avançado, era o que faltava para completar o serviço de saúde do nosso município”, comemorou o prefeito de Concórdia, Edilson Massoco.



Atualmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/USA) possui 28 unidades de suporte avançado, sete serviços inter-hospitalares e três serviços aeromédicos. Com a nova base em Concórdia, o SAMU iniciou 2025 com 29 Unidades de Suporte Avançado no Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A nova base de Concórdia é fruto do investimento do Governo do Estado e do Plano de expansão e melhoria do serviço de Atendimento pré-hospitalar. À população de Concórdia, temos a tarefa de entregar o melhor daqueles que escolhemos para estar em nossas Unidades de Suporte Avançado. Nesta Unidade, oferecemos uma estrutura de trabalho adequada para que todos possam desempenhar o seu melhor papel, o de ajudar o próximo”, enfatiza a Diretora-Geral do SAMU/FAHECE, Carla Birolo Ferreira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como objetivo chegar ao paciente com agilidade e segurança, mediante o envio de veículos e equipes qualificadas, com médicos, enfermeiros e condutores socorristas, acionada por uma Central de Regulação de Urgência.