Secretário de Estado da Saúde visita Hospital Maice em Caçador para fortalecer rede de atendimento

O secretário de estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, esteve no Hospital Maice, em Caçador, nesta terça-feira, 21, para dialogar com a direção e o corpo clínico sobre avanços e desafios da unidade, que é referência em alta complexidade. A visita faz parte de um esforço do Governo do Estado junto aos prestadores de serviços de saúde e garantir melhorias no atendimento em todo o Meio Oeste catarinense. O hospital é contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) – que destina mensalmente R$ 4,4 milhões à unidade – e administrado pela Associação Franco Brasileira.



“O governador Jorginho Mello orienta que estejamos sempre próximos dos serviços de saúde. Essa proximidade nos permite avaliar o atendimento atual e planejar melhorias para entregar mais saúde à população. Além disso, historicamente, o Meio Oeste e o Grande Oeste foram deixados em segundo plano na expansão de serviços de saúde. O governo atual busca mudar essa realidade, habilitando novos serviços para que possamos aumentar o acesso da população”, destacou o secretário.



Demarchi também ressaltou que o Hospital Maice é uma referência não apenas para Caçador, mas para toda a região do Meio Oeste catarinense, com habilitações em vários serviços de alta complexidade, como cardiologia e neurologia. Além disso, o secretário lembrou que o governo tem investido em ampliações e reformas. Em 2024 foram abertos oito novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos no hospital. Ele lembrou ainda que desde 2023, o governo do estado tem priorizado iniciativas como o Programa de Valorização dos Hospitais (PVH), que inclui o pagamento de até 12 vezes a tabela do SUS para aumentar o número de cirurgias eletivas.

Foto: Reprodução/Secom SC

O administrador do Maice, Sérgio José Schmitz, destaca a importância desta aproximação. “Em 2024 conseguimos, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, apresentar vários serviços, ampliar ofertas de cirurgias, de exames. E a ideia é sempre essa, estar próximo do Estado para construir uma política pública de saúde melhor para o cidadão. Então esta parceria com o Governo do Estado tem funcionado muito bem e o objetivo é ampliar a oferta de serviços para a nossa população”, disse.

O secretário também pode conhecer as obras em andamento no centro cirúrgico, bem como projetos futuros e os números de atendimentos. No ano de 2024, o Hospital Maice realizou 175.015 atendimentos, 64.380 exames laboratoriais foram realizados. O número de cirurgias foi de 4.872, sendo 756 eletivas. Os atendimentos de emergência alcançaram a marca de 40.005 e foram mais de 41 mil exames de imagem. O número de internações no Hospital Maice foi de 6.453. Somente no ano passado, cerca de 93% dos atendimentos foram pelo SUS. O hospital tem 45 anos de fundação e conta com 125 leitos.

A agenda também incluiu visitas a outras unidades de saúde do Meio Oeste, como parte do esforço para reorganizar o atendimento hospitalar em Santa Catarina. Com 199 hospitais integrados à rede estadual, a meta é fortalecer a capacidade de cada unidade, desde os grandes centros de alta complexidade até hospitais menores, essenciais para populações locais.

Com informações de Angela Cardoso/Ascom Maice

