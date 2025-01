Secretaria de Estado da Saúde avalia inovações e ampliações no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

Foto: Comunicação HRO

Durante sua agenda no Oeste, na segunda-feira, dia 20, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, discutiu importantes ações no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. Entre os temas abordados estão os novos serviços, ampliação de atendimentos, obras e reformas.

O Hospital é estratégico para o Grande Oeste e deverá ser habilitado como centro de referência em Alta Complexidade em Cardiologia. Essa habilitação permitirá o atendimento de pacientes com problemas cardíacos na região, evitando deslocamentos para centros de referência localizados em outras partes do estado.

“O HRO é um hospital essencial para a saúde de Santa Catarina e passou a ser contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) em maio de 2024. Estamos em processo de habilitação do HRO buscando a aprovação de recursos para a aquisição de um novo equipamento de ressonância magnética, além do apoio financeiro para a impermeabilização da cobertura do hospital”, afirmou o Secretário Diogo Demarchi.

Outras demandas importantes também foram destacadas, como a implementação de novos leitos de UTI e a reforma e ampliação do Pronto Socorro do hospital. Esses projetos estão em tramitação e fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a estrutura e a qualidade do atendimento.

“Estamos investindo cada vez mais para garantir que a população da nossa região tenha acesso a um atendimento de excelência. Os projetos em andamento e as parcerias com o Governo do Estado são fundamentais para alcançarmos esse objetivo”, declarou Mauro Damo, presidente da Diretoria Executiva da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF), durante o encontro.

Atendimentos

Em 2024, o Hospital Regional do Oeste (HRO) registrou 169.506 atendimentos ambulatoriais e 50.128 atendimentos no Pronto Socorro. No mesmo período, foram realizados 105.476 exames de imagem e 656.120 exames laboratoriais. Com a nova contratualização com o Estado, as internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ultrapassaram 21,1 mil, com mais de 10,7 mil cirurgias realizadas, além de 3,4 mil partos e cesarianas. A equipe do HRO também serviu 727 mil refeições e lavou mais de 1 milhão de quilogramas de roupas.

Demais agendas

Finalizando a agenda em Chapecó, o Secretário de Saúde esteve no Centro da Coluna apresentando a Tabela Catarinense aos gestores. A intenção é que a unidade possa atender pelo SUS na realização de cirurgias eletivas, ampliando o número de serviços na região.

O gestor ainda visitou a regional de saúde e realizou uma reunião com o gerente regional de Chapecó, Alexandre Schenatto, e os técnicos.

