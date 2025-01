Inscrições para Creativity Marathon começam em fevereiro

A abertura de inscrições para a próxima edição do Creativity Marathon começa no início de fevereiro. O evento educacional é uma iniciativa da Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, e deve mobilizar adolescentes entre 13 e 17 anos de escolas parceiras da universidade no mundo todo.

A Creativity Marathon é uma oportunidade para estudantes do ensino médio de diversos países se reunirem para resolver alguns dos maiores desafios do mundo por meio de uma competição de produção cinematográfica.

Com a ajuda de aulas de produção cinematográfica da Full Sail, equipes de três a cinco alunos, acompanhados por um patrocinador adulto, terão até o dia 29 de março de 2025 para produzir um vídeo de três minutos mostrando uma solução clara e criativa para um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Os alunos serão desafiados a propor soluções para ajudar a alcançar um ou mais objetivos apresentados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com a Unesco, os ODSs são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que pessoas de todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade.

Segundo informações divulgadas pela Full Sail University, os vencedores dos prêmios serão anunciados ao vivo durante a Cerimônia Virtual de Premiação, que ocorrerá em 9 de abril. Haverá cinco indicações de menção honrosa e uma indicação de vencedor.

Cada equipe participante do concurso deve ter um patrocinador (que pode ser professor, orientador, coordenador ou outro membro da equipe da escola que o time está representando) e três a cinco alunos do ensino médio. Os patrocinadores podem participar de várias equipes, mas os alunos estão limitados a participar de apenas uma equipe.

Os alunos que assistirem às aulas on demand on-line e enviarem um projeto poderão receber um certificado de participação. O documento estará disponível para o participante na plataforma oficial da Creativity Marathon 2025 para download. Para ter acesso ao documento cada aluno deverá acessar a plataforma e assistir a cada uma das aulas on demand disponíveis de 19 a 29 de março.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, explica que o Creativity Marathon tem o objetivo de garantir projetos com jovens sobre a indústria criativa, instigando estudos imersivos e repletos de novas tecnologias para o mercado de trabalho.

“Ao promover eventos educacionais como o Creativity Marathon, a Full Sail busca instigar uma visão mais ampla sobre a indústria criativa”, afirma.

Olival chama a atenção para a importância dos projetos desenvolvidos pelos alunos serem soluções para os ODSs da Unesco: “A Full Sail também pensa em contextos sociais e sustentáveis, garantindo iniciativas para reciclagem e projetos que permeiam iniciativas que visam mudar o mundo, ou ao menos transformá-lo”.

“É importante que os jovens, desde cedo, saibam que esses assuntos devem ser discutidos e que a criatividade também faz parte de novas mudanças”, acrescenta.

Critérios para seleção dos projetos vencedores

Segundo informações divulgadas pela Full Sail, os critérios para a seleção de vencedores da Creativity Marathon 2025 são:

10% - Incorporação dos ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas;

10% - Viabilidade das soluções propostas para ajudar a alcançar os ODS declarados na Agenda 2030;

10% - Originalidade e criatividade das soluções propostas;

10% - Qualidade da expressão artística;

10% - Qualidade e uso de técnicas de enquadramento;

10% - Qualidade e uso de imagens de áudio;

10% - Qualidade e uso de iluminação de filmagem;

10% - Qualidade de edição de vídeo;

10% - Qualidade da escrita do roteiro;

10% - Qualidade e uso de imagens de vídeo.

Na edição anterior, os alunos campeões foram: Pedro Henrique Molina, Mari Tokeshi e Janaína Martin do Colégio Pentágono - Perdizes em primeiro lugar; Luíza Campos, Elissa F. N. Ponte Burlamaqui, Maria Luiza Gleisner Duarte, Pedro Cassis Werner e Hugo Deboni da Escola Carolina Patrício em segundo lugar; E Júlia Miranda, Maria Paula Torga, Isabela Bidutte de Castro, Lívia da Costa de Miranda e Luiza Fornaza da Beacon School em terceiro lugar.

Além disso, receberam menções honrosas:

Maria Luiza Bechara Monteiro, Daniella Barbosa, Sophia Amorim, Mariana Barros e Luiza Cartolano do Colégio Everest Internacional (Rio de Janeiro);

Ana Beatriz Flores Queiroz, Ana Luísa Serrano, Beatriz Lopes Schafer, Livia Ampuero Gehlen e Vanessa Beatriz Benato do Colégio Marista Paranaense;

Joao Fae, Olívia Severiano, Lara Dias e Luísa Correa do Colégio Santa Cruz;

Guy Kullmann, Gabriel Vargas Netto, Maria Clara Silva, Manuela Nascimento e Mariana Turcatel da Pan American Christian Academy;

E Eduardo Gonçalves Silva filho, Rafael Meikle e Júlia Fernandes da Rio Internacional School.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, basta acessar: https://fs-courses.com/creativity-marathon/2025/