Panduit é líder em cabeamento estruturado e data centers

A Panduit, fabricante norte-americana de soluções de infraestrutura elétrica e de redes, representada no Brasil pela Groz, assumiu a liderança entre os fabricantes do segmento de cabeamento estruturado e data centers na América Latina. A conclusão é do mais recente levantamento da Prensario, que anualmente analisa as movimentações do mercado.

Com 35 anos de presença na América Latina, a Panduit ampliou sua atuação em arquiteturas hyperscale, multitenant e projetos enterprise. De acordo com a empresa, no ano passado, a companhia cresceu 9,4% em toda a região.

Na análise por países, destacam-se o Brasil, com um crescimento de 70% no resultado de 2024; Chile, com ampliação de 22%, ancorada em novos showrooms e foco em setores como mineração e energia; e México, com avanço de 6,5%. Apenas em produtos de conectividade por fibra óptica, a Panduit registrou crescimento de mais de 300% em 2024.

Projetando dobrar seu faturamento na América Latina nos próximos cinco anos, a empresa inaugura neste ano sua nova fábrica global de produção em Monterrey, no México, e aposta alto no Brasil, mercado de maior potencial de crescimento na região.

“Para concretizar esse plano, a Groz está investindo na ampliação de sua estrutura para atender aos objetivos da empresa. Recentemente, abrimos novos canais de distribuição e integração, estreamos novas instalações na região da Berrini, em São Paulo, com showroom para demonstração de soluções, e passamos a oferecer treinamento e certificação online em português, atendendo a uma demanda dos canais que encontravam limitações com um conteúdo em inglês e espanhol”, detalha Douglas Ozanan, sócio-diretor da Groz.

Segundo Ozanan, o principal destaque da estratégia de expansão é a diversificação do portfólio de produtos voltados especialmente ao mercado enterprise.