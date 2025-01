SAMU de Chapecó recebe duas novas ambulâncias para renovação da frota e reforça a qualidade nos atendimentos

Foto: Comunicação Ascom/ SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou nesta segunda-feira, 20, duas novas Unidades de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o município de Chapecó. A renovação da frota reforça a qualidade no atendimento de emergências à população no Oeste catarinense. Além disso, o investimento de R$ 800 mil reais representa melhorias dos serviços de saúde na região.

Para Diogo Demarchi, secretário de Estado da Saúde, as novas unidades vão reduzir o tempo de espera por um atendimento de suporte básico. “O serviço está aprimorando e estamos dando mais condições de trabalho e segurança aos profissionais e, com isso, garantido melhor cuidado e assistência à saúde dos pacientes”, ressalta.

Durante a entrega das ambulâncias ficou acertado a implantação da terceira USB e das motolâncias para oferecer mais eficiência e cobertura aos pacientes da região.

O diretor do Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, Dionisio Medeiros, ressaltou que com a iniciativa a população pode sentir uma maior confiança no sistema de saúde sabendo que há recursos adequados disponíveis para atendê-los em caso de necessidade. “As ambulâncias modernas são projetadas para oferecer maior conforto e segurança tanto para os pacientes quanto para as equipes, o que valoriza mais os profissionais no trabalho”, considera ele.

