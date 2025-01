Com investimento do Estado, Hospital Marieta Konder amplia serviços e estrutura do Complexo Madre Teresa

Foto: Roberto Zacarias/ Secom

O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, consolidou sua posição como o maior hospital de Santa Catarina no ano de 2024. Com investimentos do Governo do Estado, a unidade teve avanços significativos na prestação de serviços e na estrutura do moderno Complexo Madre Teresa. O prédio tem 15 pavimentos e ampliou o atendimento à população da região da Foz do Rio Itajaí com inaugurações estratégicas e melhorias na saúde no Estado.

A nova Emergência, inaugurada em janeiro, foi um dos destaques. Com 1.427m² – o dobro do tamanho da estrutura anterior –, o espaço oferece mais conforto, modernidade e eficiência, permitindo maior número de atendimentos, internações e realização de exames no local.

Foto: Reprodução/Secom SC

A relevância do Complexo Madre Teresa como referência em saúde foi reconhecida em maio, quando uma equipe do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estiveram nas instalações. A visita destacou o impacto positivo da nova estrutura na ampliação do atendimento à população regional.

Com a parceria da SES, o hospital abriu 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), totalizando 60 vagas disponíveis. A ampliação atende à crescente demanda por cuidados intensivos, reforçando o compromisso da instituição com um atendimento de excelência.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em outubro, foi inaugurado um novo centro cirúrgico de alta complexidade, aumentando a capacidade de atendimentos em 50%, reforçando a realização de cirurgias eletivas no estado. Com a ampliação de 8 para 12 salas de cirurgia, o hospital também passou a contar com um Centro de Material de Esterilização e uma nova unidade de internação com 36 leitos.



Atualmente, 93% dos atendimentos realizados pelo Hospital Marieta são feitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Com mais de 1.610 colaboradores e uma infraestrutura moderna, a instituição se reafirma como referência em saúde no Estado.