Mais uma vez, Brasil vence maratona da NASA

O Brasil está em festa pois 3 equipes brasileiras estão dentre as 10 melhores na maior maratona de tecnologia do mundo, o NASA SPACE APPS CHALLENGE.

Uma das equipes vencedoras é a de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mas escolheram competir por Maceió - AL. Eles alcançaram um feito histórico ao desenvolver um projeto que visa detectar com precisão o início de eventos sísmicos (terremotos) em Marte e na Lua usando dados de velocidade do solo. O grupo trabalhou com um modelo de redes neurais artificiais profundas para filtrar as informações recebidas pelas missões de sismologia e responder ao desafio de identificar a localização precisa dessas ocorrências.

Esta conquista destaca o talento e a inovação brasileiras em um dos maiores hackathons de tecnologia e inovação do mundo.

A equipe vencedora por Maceió - AL, com o apoio fundamental da Comunidade Hackathon Brasil, apresentou uma solução que chamou a atenção dos jurados por sua criatividade, impacto e viabilidade. Desde 2019, a Hackathon Brasil, uma organização sem fins lucrativos, tem prestado suporte à organização e participação brasileira no desafio da NASA, promovendo conexões, mentorias e oportunidades para talentos emergentes no país.

“Esta vitória é o reflexo do enorme potencial dos jovens brasileiros e da força da nossa comunidade de inovação. A Hackathon Brasil sente-se honrada em apoiar iniciativas que colocam o Brasil no topo da inovação mundial”, declarou Richard Tordoya, fundador da Comunidade HB.

O evento deste ano contou com a participação de mais de 15 mil equipes de 163 países, consolidando-se como uma competição de proporções globais. O Brasil foi representado por sete projetos finalistas, um marco significativo para o país, reafirmando seu lugar no cenário internacional de inovação.

Sobre a equipe vencedora pela cidade de Maceió - AL

O grupo é formado por Alailton José Alves Junior, Ana Carolina Miziara Sabino de Oliveira Borges, Antonio Teixeira da Matos, Gabriel Ribeiro Filice Chayb, Gustavo Ferreira Tavares e Larissa Borges de Mello, todos da UFU.

Outras duas equipes brasileiras, de Campinas (SP) e Florianópolis (SC), chegaram ao pódio e estão dentre as 10 equipes campeãs globais.

Equipe de Campinas

O time Connected Earth Museum (Museu da Terra Conectada) desenvolveu uma experiência imersiva para todas as idades, onde os usuários exploram um museu virtual que conecta sistemas e fenômenos globais, aumentando a conscientização sobre as mudanças climáticas e seus impactos no planeta. Guiados por um anfitrião de IA através de uma galeria mágica, os usuários interagem com sete quadros responsivos que apresentam visualizações 3D e 2D de dados da NASA e de outras agências. Esses quadros incluem séries temporais sobre temperatura da Terra, temperatura dos oceanos, densidade populacional, emissões de carbono, incêndios florestais e dados em tempo real sobre ventos e umidade.

Integrantes: Alexander Toledo Mendes, Lucas Nogueira Roberto, Luc Joffily Ribas, Gabriel, Matheus Gasparotto Lozano, Pedro Carvalho Cintra e Riccardo Carvalho Sofer

Equipe de Florianópolis - SC

A equipe I.O. desenvolveu uma solução que utiliza os dados abertos da NASA para enfrentar desafios ambientais críticos. Seu projeto é focado no uso de imagens de satélite e agentes de IA para monitorar incêndios florestais e dados climáticos em tempo real, fornecendo insights acionáveis para esforços de conservação em todo o mundo. Ao integrar diversas fontes de dados, a plataforma da equipe I.O. permite que agricultores detectem incêndios florestais rapidamente e implementem medidas eficazes de combate.

Integrantes: Frank Mendes Rolim, Jan Felix Koeppen, Rafael Galate Baptista Ribeiro, Ryan Zernach e Victoria Moraes

O NASA Space Apps Challenge é uma competição anual que desafia mentes criativas a resolver problemas reais utilizando dados abertos da NASA. Além de ser uma plataforma para soluções inovadoras, o evento também fomenta a colaboração global e o uso da tecnologia para o bem da humanidade.

Com esta conquista, o Brasil reafirma sua posição como um dos líderes em criatividade e inovação no cenário internacional. Estas equipes não apenas levam orgulho ao país, mas também inspiram outras gerações a acreditar no poder transformador da ciência e da tecnologia.

A live do anúncio oficial e mais detalhes estão disponíveis em: https://hackathonbrasil.com.br/nasa/

--

Sobre a Comunidade Hackathon Brasil

A Comunidade Hackathon Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que, desde 2019, atua na organização do Hackathon da NASA no Brasil. A instituição tem como missão fomentar a inovação, conectar talentos e promover o desenvolvimento tecnológico através de desafios e maratonas de programação.