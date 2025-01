Brasil lidera no uso de inteligência artificial em 2024, aponta pesquisa global

Uma pesquisa realizada pela Ipsos e pelo Google, com 21 mil pessoas em 21 países, mostrou que o Brasil superou a média global no uso de inteligência artificial (IA) em 2024. Segundo o estudo, 54% dos brasileiros afirmaram o uso de A IA generativa, enquanto a média mundial ficou em 48%. A tecnologia abrange a criação de conteúdos como imagens, músicas e textos.

Intitulado Nossa Vida com IA: Da inovação à aplicação , o levantamento apontado que o otimismo em relação à IA cresce à medida que seus benefícios são percebidos. No Brasil, 65% da população vê a tecnologia como promissora, índice superior à média global de 57%. Além disso, 60% dos brasileiros acreditam que a IA pode gerar ganhos e aumentar empregos, contra 49% no cenário internacional.

A confiança no impacto da IA ​​no mercado de trabalho também cresceu entre os brasileiros, subindo de 62% para 68% em um ano. O percentual de trabalhadores que acreditam precisar mudar de emprego devido à tecnologia caiu de 20% em 2023 para 15% em 2024.

Os brasileiros veem a IA como uma força transformadora em áreas como ciência (80%), medicina (77%), agricultura (74%) e segurança cibernética (67%). Para 64% da população, os benefícios da inovação tecnológica superam os riscos, especialmente nos campos científicos e médicos.