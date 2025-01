Homem é preso por crime de falsa identidade em Tenente Portela

Na noite de domingo (19/01), a Brigada Militar através de policiais militares do 7º BPM desencadeava a operação Plano Tático Operacional, que consiste na intensificação de ações de policiamento a fim de coibir ações delituosas e contribuindo pela manutenção da segurança pública no município de Tenente Portela, momento em que abordaram o condutor do veículo Ford Focus, o qual tentou se passar por seu irmão, apresentando a carteira nacional de habilitação do irmão como se fosse sua.

Diante da flagrância delitiva, o homem de 34 anos foi corretamente identificado via sistema policial informatizado sendo constatado estar com a situação de sua verdadeira CNH suspensa, não podendo dirigir veículo automotor. O homem, que tentou obter vantagem ao em atribuir-se identidade diversa da sua, foi preso pelo crime de falsa identidade, previsto no Art. 308 do Código Penal e responderá processo criminal em liberdade.

A carteira nacional de habilitação apresentada, foi apreendida e o veículo foi removido administrativamente ao pátio do DETRAN/RS. A Polícia Civil investiga o caso.