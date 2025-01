Mulheres são baleadas na madrugada deste sábado no Bairro de Padre Gonzáles, em Três Passos

Duas mulheres foram feridas com disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (18), na Rua Claudino Nunes Pereira no bairro de Padre Gonzáles, em Três Passos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada pelo 7ºBPM através do WhatsApp da corporação por volta das 3h30.

No local foi encontrada uma jovem de 22 anos baleada no ombro esquerdo. Ela estava lúcida, orientada e verbalizando com a equipe de atendimento. O local do ferimento foi coberto com compressas estéreis e ataduras.

Em outro cômodo da residência foi socorrida pela equipe do SAMU, uma mulher de 51 anos de idade, que apresentava uma perfuração por arma de fogo nas costas.

Ambas as vítimas foram removidas pelas equipes de atendimento ao Hospital de Caridade de Três Passos. Segundo a casa de saúde, ambas solicitaram alta, assinaram um termo de responsabilidade e não permaneceram para atendimento.

O autor dos disparos fugiu do local.