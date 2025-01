SES orienta população sobre prevenção de doenças causadas por alagamentos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta sobre os perigos do contato com a água contaminada em áreas afetadas por alagamentos erm Santa Catarina. Alguns cuidados são importantes nesse momento para evitar o risco de adoecimento.



Fábio Gaudenzi, superintendente de vigilância em saúde da SES, aponta que os períodos de chuvas intensas, com alagamentos, estão associados a um aumento nos casos de leptospirose e doenças diarreicas, reforçando a importância de medidas preventivas.

“Se precisar entrar na água, utilize luvas, botas ou então sacos impermeáveis. Evitar ao máximo o contato vai diminuir o risco de adoecimento. Além disso, alimentos que tiveram contato com essas águas devem ser descartados”, orienta o superintendente.

A leptospirose, doença grave causada pela bactéria presente na urina de animais contaminados, como ratos, é uma das principais preocupações. Os sintomas iniciais incluem febre alta, dor de cabeça, mal-estar e dores intensas no corpo, especialmente nas panturrilhas. Em casos mais graves, podem ocorrer icterícia, dificuldade respiratória e sangramentos, que podem levar a óbito.

“Os sintomas podem aparecer até 40 dias após o contato com a água, lama ou esgoto. Neste período, as pessoas devem se automonitorar, desencadeando qualquer sintoma como febre, dor no corpo, cansaço, procure um serviço de saúde e avise que teve contato com essa água porque você pode desenvolver a leptospirose”, alerta Fábio.

Outro ponto de atenção são os animais peçonhentos. Durante as enchentes, eles podem buscar abrigo dentro das casas. Em caso de mordedura, entre em contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox), pelo telefone 0800 643 5252. O serviço funciona 24h.

Recomendações importantes

–Evite contato com a água contaminada: Essa água pode transmitir doenças como leptospirose e infecções gastrointestinais.

–Descarte alimentos expostos:Qualquer alimento que tenha tido contato com a água da enchente deve ser jogado fora. Se a embalagem for de vidro, enlatados ou longa vida, e estiver integra, o alimento pode ser aproveitado.

–Use equipamentos de proteção:Luvas, botas são essenciais ao lidar com áreas alagadas. Se isso não for possível, use sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés

–Higienize o ambiente corretamente:Após a retirada da lama, desinfete o local utilizando água sanitária. Misture dois copos (200 ml) do produto em um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos.

– Cuidado com animais peçonhentos:Ao limpar a casa, verifique cuidadosamente móveis, cantos e objetos onde esses animais possam estar escondidos.



Veja aqui outras medidas de prevenção: https://dive.sc.gov.br/index.php/servicos/desastres-de-origem-natural