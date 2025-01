ABB assina acordo de desenvolvimento com fabricante de caminhões Epiroc

A suíço-sueca ABB assinou acordo (MoU) com a fabricante de equipamento pesado Epiroc para desenvolver soluções de movimentação mineral livre de emissões de carbono, na rota tecnológica da eletrificação. Pelos termos do entendimento, as duas empresas vão iniciar uma ampla análise de seus respectivos portfólios para estudar a aplicação e a customização de suas soluções em operações minerais reais de seus clientes.

O texto prevê que as soluções desenvolvidas no contexto do acordo atendam especificações de produtividade, sustentabilidade e segurança de operações automatizadas com intenso uso de energia, sendo, ainda, compatíveis com padrões já em uso pelas mineradoras.

O anúncio ocorre após ABB e Epiroc terem demonstrado a viabilidade de um sistema de movimentação de minério com caminhões à bateria carregados continuamente por uma rede elétrica aérea chamada de trolley, tecnologia relativamente antiga, mas que ainda hoje movimenta trens, bondes e ônibus nas grandes cidades.

O sistema foi implantado em caráter experimental numa linha subterrânea de 800 metros de extensão e inclinação de 13% na mina de Kristenberg, operada no norte da Suécia pela mineradora Boliden, num projeto financiado pela agência de fomento à inovação Vinnova, do governo sueco e concluído em abril de 2024.

À época, a linha contava com um caminhão à bateria Epiroc MT42 SG, de 42 toneladas, e um sistema de trolley automatizado, projetado para mitigar flutuações de voltagem e panes. O conceito previa que os caminhões fossem carregados continuamente, evitando paradas para recarga, a exposição de trabalhadores a gases tóxicos e a altos níveis de ruído no subsolo, além da eliminação completa da queima de diesel.

Também no anúncio desse projeto, a Boliden disse ter planos de implementar futuramente um sistema autônomo de trolley na extração Rävliden, anexa à Kristineberg, já tendo encomendado para esse fim outros quatro caminhões a bateria MT42 SG da Epiroc. Quando concluída, a linha teria extensão de 5 km, profundidade máxima de 750 metros e deve reduzir significativamente as emissões da operação de Rävliden.

Max Luedtke, diretor de negócios em mineração da ABB, acredita que esse tipo de sistema deve ter cada vez mais demanda no setor mineiro. “Com a proximidade de 2030, ano fixado para muitas metas de descarbonização, a descarbonização da frota de caminhões de minério se torna cada vez mais urgente”, disse no comunicado divulgado pela ABB.

Em 2021, as mineradoras integrantes do conselho ICMM, de mineração e metais, responsáveis por cerca de 30% da produção global de minerais, haviam anunciado compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, com parte significativa das metas de mitigação sendo atingidas até 2030.

A extração de minerais responde por cerca de 7% do total de gases de efeito estufa liberados diariamente na atmosfera. Metade dessas emissões tem origem na queima de óleo diesel em equipamentos pesados usados para extrair e movimentar minerais.