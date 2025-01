Devido às fortes chuvas, Saúde Estadual monitora situação nas unidades próprias e informa à população

Foto: Divulgação/SES

O Governo do Estado acompanha as fortes chuvas que estão ocorrendo em Florianópolis e litoral norte de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está em alerta e monitorando a situação assistencial. As unidades de saúde vinculadas à pasta estão em funcionamento, sem interrupção nos atendimentos. De qualquer forma, a SES orienta a população para que, se possível, fique em casa ou em local seguro neste momento. Quem não comparecer para as consultas, exames ou procedimentos agendados terão os seus horários remarcados posteriormente.

No Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, a equipe de manutenção segue com os trabalhos no setor de Raios-X. Em razão das obras de troca das calhas, o local sofreu alagamentos na quinta-feira (16). No entanto, os setores de Tomografia e Ressonância continuam em pleno funcionamento, e os pacientes estão sendo atendidos sem qualquer prejuízo.

No Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital, os pacientes estão sendo atendidos. As áreas administrativas estão secas e os servidores estão atuando no local. Na quinta-feira (16) houve um alagamento no espaço da AVOS e recepção administrativa. A situação foi controlada no mesmo dia, não houve interrupção nas atividades e o atendimento aos pacientes não foi comprometido.

Atendimento oncológico

O atendimento no Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON) está mantido. As consultas, sessões de quimioterapia e radioterapia estão ocorrendo normalmente nesta sexta-feira, 17. Apesar de estarem com equipe reduzida, todos os atendimentos programados estão sendo realizados. Caso o paciente não consiga comparecer, o atendimento será reagendado para uma nova data.

Hemorrede de SC

O Hemosc de Florianópolis está atendendo, mas com equipe reduzida devido a vários colaboradores terem sido afetados diretamente com as fortes chuvas na região. A Hemorrede catarinense pede o apoio da população para realizar a doação de sangue em outras unidades.

O estoque de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina encontra-se reduzido para alguns tipos sanguíneos, sendo: A-, A+, B-, O+, e necessitando de um esforço maior para o O-, que se encontra em alerta. O estoque de plaquetas está adequado, sendo possível atender todas as solicitações.