Nomus anuncia abertura de vagas para desenvolvedor java

A Nomus, empresa especializada em soluções de ERP para indústrias, está com oportunidades abertas para profissionais na área de desenvolvimento de software. As vagas disponíveis são para Desenvolvedor Java Full Stack Júnior e Estágio em Desenvolvimento de Software, ambas com possibilidade de trabalho remoto e oferecem benefícios.

Desenvolvedor java full stack júnior

O profissional será responsável por desenvolver novas funcionalidades previstas no Roadmap do produto, utilizando tecnologias como Java, JavaScript, Struts, Spring, Hibernate, jQuery e CSS. Além disso, realizará testes unitários com JUnit, resolverá ajustes e apoiará as equipes de suporte e implantação em questões relacionadas ao desenvolvimento.

Requisitos:

Graduação concluída em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Informática, Análise de Sistemas ou áreas afins.

Conhecimento e experiência profissional em Java.

Inglês intermediário para leitura e escrita.

Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais com horário flexível.

Candidatos de todo o Brasil são aceitos; residentes no Rio de Janeiro terão regime híbrido, e os demais, home-office permanente.

Benefícios:

Seguro de vida em grupo.

Cartão flexível Caju: para uso entre mercados ou restaurantes.

Plano de saúde sem coparticipação.

Plano odontológico.

Auxílio home office.

Auxílio educação.

Bônus semestral alinhado com a avaliação de desempenho e resultados da Nomus.

Plano de carreira.

Horário flexível.

Equipamentos fornecidos pela empresa.

Gympass.

Day off.

Licença maternidade e paternidade estendida.

Auxílio-coworking.

Auxílio-creche para filhos.

Estágio em desenvolvimento de software

O estagiário atuará no desenvolvimento de novas funcionalidades nos softwares de gestão da Nomus, utilizando tecnologias como Java, JavaScript, Struts, Spring, Hibernate, jQuery e CSS. Também realizará testes unitários com JUnit, resolverá ajustes e apoiará as equipes de suporte e implantação.

Requisitos:

Cursando graduação em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Informática, Análise de Sistemas ou áreas afins, a partir do 3º período.

Inglês intermediário para leitura e escrita.

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais com horário flexível.

Candidatos de todo o Brasil são aceitos; residentes no Rio de Janeiro terão regime híbrido, e os demais, home office permanente.

Benefícios:

Sobre os processos seletivos

O processo seletivo inclui etapas de inscrição, prova técnica, prova agendada e entrevista. A Nomus valoriza a transparência e o feedback aos candidatos, tendo sido reconhecida pela Gupy por sua excelência nesse aspecto.

Para mais informações e inscrições, é preciso acessar o site de carreiras da Nomus.