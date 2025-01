Investimento do Estado na rede de saúde para calamidade meteorológica é de R$ 238 milhões

A resposta do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 já atinge R$ 238,7 milhões em recursos aplicados em ações de apoio aos municípios e à população e para a recuperação da rede de saúde. Além disso, o montante inclui investimentos para a reconstrução e resiliência diante de futuros episódios meteorológicos.

De acordo com o Painel de Transparência da Crise Climática, já foram pagos, entre outros, R$ 165,9 milhões para a rede hospitalar, R$ 14,7 milhões para as unidades de saúde e mais R$ 12,7 milhões para a atenção primária nos municípios. Também foram repassados R$ 11,2 milhões a municípios e prestadores para ações de apoio à saúde mental.

O valor também inclui os R$ 16,3 milhões já pagos na segunda fase do programa Avançar Mais na Saúde vinculada ao Plano Rio Grande , programa de reconstrução do Estado. Os recursos foram aplicados nos hospitais de Pronto Socorro e Universitário de Canoas, um dos municípios mais atingidos pela calamidade, e no Hospital São Lucas, em Porto Alegre.

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas, alagado durante a enchente, recebeu R$ 6,27 milhões para a compra de equipamentos para o centro de diagnóstico por imagem e o centro cirúrgico. Também foram pagos R$ 4,4 milhões ao Hospital Universitário de Canoas para a aquisição de um equipamento de ressonância magnética e uma torre de vídeo. No Hospital São Lucas, os R$ 5,6 milhões pagos serão usados na aquisição de equipamentos hospitalares para o centro cirúrgico.

Está previsto ainda o repasse de R$ 500 mil para a Fundação Hospitalar de Rolante, que ficou com todo o primeiro andar submerso na enchente. O valor será destinado para instalação de um sistema de proteção contra inundações. Já o Hospital Regional de São Jerônimo receberá R$ 2,78 milhões para a reforma das unidades de pronto socorro e internação, bem como da maternidade/pediatria.

No total, serão investidos R$ 19,6 milhões na recuperação e resiliência da rede de saúde gaúcha por meio do Avançar.