Saúde em Obras: Estado entrega novos leitos e espaços totalmente revitalizados no Hospital Infantil de Florianópolis

Fotos: Leo Munhoz/SECOM-SC

Cuidado com aqueles que são o futuro. O governador Jorginho Mello e o secretário de estado da saúde, Diogo Demarchi, entregaram nesta quinta-feira, 16, as reformas na unidade de internação C do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis. Voltada ao atendimento de pacientes pediátricos crônicos com longos períodos de internação, a ala foi ampliada de 20 para 26 leitos, incluindo um espaço de isolamento. A obra custou R$ 480 mil, financiados pelo Governo do Estado, além de R$ 152 mil da iniciativa privada.

“É um hospital que precisa de muita atenção e é o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia. Nós estamos fazendo isso em todo o Estado de Santa Catarina, todas as unidades de saúde que estavam no abandono, nós estamos recuperando, estamos passando Santa Catarina a limpo para dar melhores condições para as pessoas serem atendidas com mais respeito, com mais dignidade. É isso que nós estamos fazendo com muita velocidade e agora entregando mais uma etapa aqui”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A obra teve início no final de setembro e incluiu a troca de pisos, armários, vidros danificados, tratamento das paredes e pintura, novas louças sanitárias, reforma dos banheiros, instalação de novos climatizadores, adequação da rede de gases, melhorias na acessibilidade, bem como uma nova decoração com temas infantis, criando um ambiente acolhedor para as crianças. Ao todo, foi revitalizada uma área de 500 metros quadrados.

“Isso faz parte de um grande pacote de obras aqui no Hospital Infantil Joana de Gusmão que já ultrapassa R$ 7 milhões investidos nesse governo desde 2023. Foi orientação do governador Jorginho Mello a gente passar a saúde a limpo, ampliar os hospitais, não só os hospitais públicos estaduais como esse, mas os hospitais filantrópicos e aumentar a capacidade de atendimento, e também revitalizar todas as estruturas”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Impacto positivo para pacientes crônicos

De acordo com a diretora do hospital, Maristela Cardoso, a reforma da Unidade C representa um avanço importante no cuidado de pacientes pediátricos com doenças crônicas que demandam cuidados complexos e, em muitos casos, suporte ventilatório.

“A Unidade C é essencial para o atendimento de pacientes crônicos, que geralmente enfrentam períodos prolongados de internação. A melhoria traz um impacto muito positivo para a sociedade, garantindo melhores condições para atender as demandas crescentes desses pacientes. Além disso, previmos e construímos um ambiente de isolamento na unidade, fundamental para oferecer um tratamento ainda mais seguro e especializado”, destacou Maristela.

Com uma taxa de ocupação de 80%, a unidade está agora mais bem equipada para oferecer o suporte especializado necessário.

Foto: Reprodução/Secom SC

Investimentos e criação de 34 novos leitos de internação

Desde 2023, o Hospital Infantil Joana de Gusmão vem sendo contemplado com investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Já foram destinados cerca de R$ 7 milhões em recursos para obras de reforma e manutenção da unidade. As intervenções já proporcionaram a criação de 34 novos leitos de internação, bem como a entrega na nova sala de espera da emergência e a revitalização do Ambulatório Geral do Grupo C. Além disso, quatro enfermarias (A, E, D e C) já passaram por reformas.

Em agosto, após nove anos de espera, o governo inaugurou a nova ala de psiquiatria, com nove leitos de internação. A entrega do espaço foi seguida pela assinatura de um contrato no valor de R$ 1,1 milhão para a execução de uma nova rede de gases medicinais e vácuo clínico. O projeto incluiu adequações nas enfermarias B, C, D e E, com a instalação de mais de 580 metros de tubulação de cobre e a conexão de todo o sistema à nova central de gases, construída na área externa do hospital e equipada com tecnologia de ponta.

Em fevereiro de 2024, a reinauguração da Unidade de Internação A, antiga ala psiquiátrica, adicionou 18 novos leitos, permitindo o remanejamento de pacientes e o início das obras nas enfermarias e na rede de gases. A diretora do HIJG, Maristela Bizon, explica que todo o processo foi cuidadosamente planejado para garantir a continuidade dos atendimentos.

“A rede anterior não atendia às demandas por ser subdimensionada, causando quedas de pressão. Aproveitando as obras de adequação da rede de gases, foi iniciada uma ampla reforma nas enfermarias, planejada para ser executada em etapas, um setor por vez. Agora, elas ganharam segurança para receber a terapia nasal de alto fluxo, que evita que as crianças sejam transferidas para a UTI”, explica Maristela Cardoso.

Próximos passos e reforma da emergência

Com a conclusão das obras na Enfermaria C, o hospital se prepara para iniciar a reforma da Unidade B de internação. Atualmente, o HIJG continua em obras e uma ampla reforma na emergência está em andamento.

“A obra da Emergência foi dividida em 3 etapas, sendo que a primeira etapa, que finaliza ainda no mês de janeiro, contemplou a construção de uma nova recepção, a revitalização de 10 consultórios, com a ampliação de um novo consultório médico e a construção de uma nova sala de gesso”, conclui a diretora. O setor realiza uma média de 7 mil atendimentos por mês.