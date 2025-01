Dengue SC: Governador Jorginho Mello entrega primeiros equipamentos que indicam a gravidade da doença

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O Governo do Estado segue inovando e buscando alternativas para combater o aumento da dengue e evitar a gravidade da doença na população. Entre as estratégias estão a compra de 800 equipamentos para determinação de hematócrito. Com investimento de R$ 7,9 milhões, o governador Jorginho Mello e o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregaram os primeiros equipamentos nesta quarta-feira, 15, em Indaial e Pomerode. O Governo do Estado também está investindo na aquisição de insumos necessários para os exames, além de treinamentos e suporte 24 horas para os profissionais.

“A Secretaria da Saúde comprou 800 aparelhos para distribuir em todas as regiões. Aqui estamos entregando alguns para as unidades de saúde, queremos fazer de tudo para evitar a perda humana. No ano passado 340 pessoas morreram por causa da dengue e a gente precisa evitar que isso aconteça. E a dengue se combate com muito capricho. Nós não podemos arredar o pé, não podemos facilitar, temos que limpar a casa, o quintal, limpar o córrego, o bueiro e tudo mais. E isso todos nós temos que fazer, porque o mosquito que pica uma pessoa, pica um monte de gente. Então a gente tem que prevenir, tem que ser parceiro, se ajudar, atender bem. É isso que a Secretaria tem feito e é isso que todos os nossos parceiros da Saúde têm se esforçado muito para fazer”, disse o governador Jorginho Mello.

Os aparelhos são importados da Alemanha e a aquisição está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), via Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc). Nesta primeira etapa 33 cidades, que correspondem a uma população de 4 milhões de habitantes, receberão 400 equipamentos. Juntamente com os municípios está sendo realizada toda a documentação para disponibilizar os aparelhos. Estando tudo correto e a documentação assinada por ambas as partes, o município receberá o equipamento. A expectativa é que até o final do mês de janeiro os primeiros hematócritos estejam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) elencadas pelos municípios beneficiados.

A iniciativa visa reduzir a sobrecarga nos hospitais durante os surtos da doença, otimizando o fluxo de atendimentos e aprimorando a triagem de pacientes. Por meio do exame de hematócrito, será possível identificar com agilidade quais pacientes apresentam maior risco de complicações graves.

“É uma aquisição que veio pra ficar, que poderá ser utilizada em outros momentos. Esse aqui é um primeiro passo para dotar as unidades básicas com mais tecnologia. O governador comprou a ideia. Ele quer tratar diferente e nos orientou. Nós estamos fazendo essa ação visando a dengue, mas esse é só o começo de outras ações que vão vir ao encontro dos prefeitos, dos secretários de saúde, para darmos a capacidade de atendimento às unidades de saúde básicas”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

“Esses 10 equipamentos serão distribuídos nas nossas unidades de saúde onde estão mais perto de focos da dengue. Então isso também é um estudo que a gente vem fazendo, já sabemos onde levar os equipamentos e o Governo do Estado vem cumprindo com a sua parte”, comemorou o prefeito de Indaial, Silvio César da Silva.

O exame permite monitorar os níveis de hematócrito, indicador essencial para avaliar a gravidade da doença. Pacientes com aumento progressivo desse nível estão mais propensos a evoluir para quadros graves, exigindo atenção médica imediata e especializada.

“O Hemosc reconhece sua responsabilidade para com a população catarinense, não apenas na disponibilização de sangue, mas também em todas as suas áreas de atuação. Nos preparamos para fornecer equipamentos, insumos, capacitação e prestar suporte 24 horas para a realização do teste de hematócrito em todos os municípios”, afirmou a diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten.

Ainda em janeiro, o Estado deve receber os outros 400 equipamentos. A distribuição ocorrerá durante o mês de fevereiro e será baseada nos dados epidemiológicos de cada município.

Municípios beneficiados na primeira etapa:

Joinville

Florianópolis

Blumenau

São José

Itajaí

Chapecó

Palhoça

Jaraguá do Sul

Balneário Camboriú

Indaial

São Francisco do Sul

Barra Velha

Araquari

Itapoá

Balneário Piçarras

Brusque

Tubarão

Camboriú

Navegantes

Concórdia

Itapema

Biguaçu

Tijucas

São Miguel do Oeste

Penha

Porto Belo

Pomerode

Bombinhas

São Lourenço do Oeste

Garuva

Balneário Barra do Sul

Corupá

Anchieta

