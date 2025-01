Paradesporto nas Férias oferece esporte adaptado para jovens com deficiência

A AM Paradesporto, em parceria com a Vale e a Prefeitura de Nova Lima, realizará o programa Paradesporto nas Férias, uma iniciativa voltada para crianças e adolescentes com deficiência. O projeto ocorrerá entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2025, na Quadra da Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha, no Jardim Canadá, em Nova Lima.

A iniciativa é direcionada a estudantes com deficiência, com idades entre 8 e 18 anos, e tem como objetivo proporcionar atividades esportivas adaptadas que contribuam para o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais.

"O programa busca ampliar o acesso ao esporte adaptado para jovens com deficiência, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais", afirmou um representante da AM Paradesporto.

Estrutura e inscrições

Os participantes terão acesso a transporte (sujeito à confirmação), materiais esportivos e uniformes. As inscrições para o programa podem ser realizadas até novembro de 2025, por meio do formulário on-line: https://forms.gle/ZKdQaTc88c6tYMpHA. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (31) 99401-9448, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Bocha Paralímpica no programa

O Paradesporto nas Férias faz parte do projeto Bocha Paralímpica nas Escolas, desenvolvido pela AM Paradesporto com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O programa busca ampliar o acesso ao esporte para pessoas com deficiência, com foco na inclusão social e no desenvolvimento de competências por meio da prática esportiva adaptada.

Sobre a AM Paradesporto

A AM Paradesporto é uma organização dedicada à promoção da inclusão social por meio do esporte adaptado. A entidade realiza projetos voltados ao desenvolvimento físico e social de pessoas com deficiência, como o Bocha Paralímpica nas Escolas e o Paradesporto nas Férias, contribuindo para o fortalecimento do paradesporto em Minas Gerais.