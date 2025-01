Dengue em SC: Estado segue em alerta e registra mais de 2 mil casos prováveis da doença

Foto: Divulgação Ascom/SES

Santa Catarina segue alerta no combate à dengue. Entre 29 de dezembro de 2024 e 13 de janeiro de 2025, foram registrados 2.102 casos prováveis da doença, em 107 municípios. Os dados apontam que a curva de casos prováveis está em alta. Também foram identificados 1.487 focos do mosquito Aedes Aegypti, em 145 municípios catarinenses. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), apresenta a situação epidemiológica da dengue no estado nesta quarta-feira,15.

Neste período, do total de 2.102 casos prováveis, 71 foram confirmados e 2.031 seguem suspeitos. Além disso, houve aumento no número de casos prováveis na comparação com o mesmo período do ano de 2024, onde foram registrados 2.052 casos.

Os dados apresentados são parciais, sujeitos a alterações, a partir das informações inseridas pelas Secretarias Municipais de Saúde, com possibilidade de diferença nos números de uma semana para outra.

Em 2024, Santa Catarina registrou uma importante transmissão da dengue o que levou o Governo a decretar situação de emergência. No ano, foram registrados 340 óbitos decorrentes da infecção com o vírus.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, reforçou a importância do engajamento de toda a sociedade no enfrentamento ao problema.



“Estamos intensificando ações estratégicas, como a capacitação das equipes regionais e municipais, o apoio técnico às cidades e a ampliação de leitos para atender pacientes. Durante o ano de 2024, promovemos várias ações para conter o aumento da dengue, como encontros regionais, parceria com outros órgãos, a Semana de Mobilização da Rede de Ensino, entre outras iniciativas. O combate à dengue é uma responsabilidade de todos. Precisamos eliminar os focos do mosquito e proteger nossa população. Somente com a união de esforços entre Governo, municípios e sociedade será possível vencer essa batalha”, disse Demarchi.



A principal medida é a eliminação dos criadouros do mosquito, que estão localizados dentro e no entorno dos domicílios.

Ações para eliminar os criadouros do mosquito:

Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como pneus, tampas de garrafas, latas e copos;

Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso em terrenos baldios e pátios;

Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente sem deixar poças de água;

Manter lagos e tanques limpos ou criar peixes que se alimentem de larvas;

Lave com escova e sabão as vasilhas de água e de comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana;

Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas de plantas;

Mantenha as lixeiras tampadas, não acumule lixo/entulhos e guarde os pneus em lugar seco e coberto.

