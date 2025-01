Após cinco anos, uma nova captação de órgãos foi realizada no Hospital de Caridade de Três Passos. A ação ocorreu no último domingo, 12 de janeiro.

Foram captados dois rins e de duas córneas de um paciente de 50 anos que teve morte cerebral declarada durante o final de semana.

A doação de órgãos aprovada pela família com o consentimento do doador, foi comunicada no sábado (11), a central de transplantes do estado, e por fim feito os testes clínicos que aprovaram a captação que ocorreu no domingo.

Os órgãos foram levados para Porto Alegre onde na Santa Casa, os três pacientes que aguardavam na lista de espera do sistema nacional de transplantes foram beneficiados.

A última captação de órgãos no Hospital de Caridade de Três Passos havia ocorrido em janeiro de 2019. A casa de saúde Três-passense não realiza transplante de órgãos, mas conta com uma comissão que trata junto às famílias sobre a doação. É oferecido todo suporte, antes, durante e depois da doação.

Essa comissão iniciou os trabalhos em 2011 e até hoje foram sete captações de doadores órgãos realizadas em Três Passos.