Novo presidente do CPB mira top 4 no quadro de medalhas em Los Angeles

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) está com novo presidente desde 1º de janeiro. Pernambucano de 60 anos, José Antônio Freire perdeu a visão aos 15, devido a um descolamento de retina. Ligado ao paradesporto desde os 18 anos, ele foi jogador de futebol de cegos e comandou, nos últimos oito anos, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), responsável pelo futebol, e também do judô e goalball, única modalidade paralímpica que não é uma adaptação.

"Nessa última Paralimpíada [de Paris, na França, em 2024], as modalidades administradas pelo CPB [atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo] se sobressaíram muito e a gente precisa colaborar com as demais confederações, para que outras modalidades tenham o mesmo sucesso de medalhas", projetou José Antônio, em entrevista à Agência Brasil.

Na Paralimpíada de Paris, o Brasil atingiu um recorde de 89 medalhas, sendo 25 de ouro. O desempenho colocou o país no quinto lugar no quadro de resultados dos Jogos. Presente em 20 das 22 modalidades disputadas na capital francesa, a delegação verde e amarela foi ao pódio em 12 delas. Além das quatro modalidades gerenciadas pelo CPB e das três pela CBDV, vieram medalhas no tênis de mesa, triatlo, canoagem e taekwondo.

"Chegar ao top 5 é uma coisa muito difícil. Manter-se é mais complicado ainda, mas, certamente, com o trabalho que foi feito e o que se vai fazer, não tenho dúvidas que o Brasil vai continuar [no topo] e, quem sabe, consiga um quarto lugar agora em Los Angeles [Estados Unidos, em 2028]", disse o dirigente, cujo mandato é de quatro anos, podendo ser reeleito para mais quatro.

José Antônio assume o lugar que, nos últimos oito anos, foi de Mizael Conrado. Bicampeão paralímpico de futebol de cegos, o paulista de 47 anos foi, também, vice-presidente do CPB entre 2009 e 2016, quando a entidade era comandada por Andrew Parsons, atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês). Conforme Mizael, o planejamento estratégico desenvolvido em 2017 para nortear as ações da entidade nos dois ciclos que viriam pela frente (2020 e 2024) foi determinante para os resultados nos Jogos.

"A gente revisitou a missão do CPB e trouxe a inclusão para o centro do propósito, que passou a ser, desde então, a promoção do esporte paralímpico - da iniciação ao alto rendimento -, e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Isso originou uma série de novos programas, como a Educação Paralímpica na Escola, que já capacitou mais de 62 mil professores no Brasil inteiro; os Centros de Referência, onde temos as escolinhas de esporte, que hoje são 74 no país, com mais de nove mil crianças atendidas; e o Festival Paralímpico, que passou a ser a porta de entrada do movimento paralímpico [para jovens com deficiência]", detalhou o agora ex-presidente.

"[O planejamento estratégico para os ciclos de 2028 e 2032] Está em uma fase de construção. Acho que já o teremos consolidado até março ou abril. Temos feito um trabalho muito forte na base, com a perspectiva de que o Brasil continue avançando nessa política de esporte, descobrindo novos atletas, mantendo o que a gente tem hoje, quem sabe até ampliando", avaliou José Antônio, que anunciou o próprio Mizael para conduzir a Secretaria Geral do Comitê.

Outro elo entre as gestões está na vice-presidência, que segue a cargo de Yohansson Nascimento para um segundo mandato. O alagoano de 37 anos, medalhista paralímpico de ouro nos 200 metros da classe T46 (amputados de membros superiores) assumiu o posto em 2021, meses após encerrar a carreira nas pistas, mesmo com índice para os Jogos de Tóquio, no Japão.