Clínica Vinciarelli alia saúde, estética e nutrologia em SP

A partir de uma observação de mercado, a Clínica Vinciarelli, situada na região do Tatuapé, em São Paulo (SP), identificou a necessidade de fornecer serviços que aliam saúde, estética e nutrologia em um só local. A empresa foi fundada pela Dra. Juliana Vinciarelli, cirurgiã dentista especialista em Harmonização Orofacial (HOF).

A unidade atua com HOF e medicina do esporte e combina estética e nutrologia. O Dr. Alex Rios, médico nutrólogo, comanda a parte corporal da clínica que, além de tratamentos para ganho de massa e performance esportiva, oferece preenchimento glúteo com ácido hialurônico, visando oferecer uma experiência estética que vai desde os procedimentos faciais ao tratamento médico para atingir os resultados corporais esperados.

“Com os avanços da ciência, demandas de saúde e autocuidado têm surgido, refletindo o desejo de aliar estética, bem-estar e longevidade”, observa o Dr. Alex Rios. “Quem opta por cuidar de si mesmo não busca apenas mudanças externas, mas um equilíbrio que permita aproveitar os benefícios dessas transformações ao longo da vida”, completa.

Segundo dados de um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) a busca por procedimentos estéticos cresceu 390% no país. A sondagem, repercutida pelo jornal Estado de Minas, entrevistou 1,2 mil brasileiros e descobriu que cerca de 80% dos participantes já haviam se submetido a algum procedimento não invasivo.

Para Dr. Alex Rios, a procura por procedimentos estéticos cresce em paralelo à busca por qualidade de vida, destacando a importância de integrar diferentes áreas da saúde. “Unir a nutrologia, harmonização facial e corporal em um só local nos permitiu atingir uma parcela da população que entendeu que faz sentido se cuidar de dentro para fora e de fora para dentro”.

Segundo o médico, essa abordagem integrada tem conquistado pacientes que valorizam o autocuidado, com saúde e estética caminhando juntas. “Ao unir ciência, tecnologia e olhar holístico, essa metodologia tem como premissa oferecer resultados duradouros e personalizados, promovendo não apenas transformações visíveis, mas uma vida mais saudável e equilibrada”.

Clínica desenvolve tratamentos para cuidado integral

A Dra. Juliana Vinciarelli explica que, na parte de estética facial, a Clínica Vinciarelli desenvolveu tratamentos a fim de entregar resultados individuais para seus pacientes.

“Para entregar resultados naturais, precisamos abordar todas as camadas e tecidos. Para tanto, atuamos com tecnologias de Ultrassom Micro e Macrofocado (Ultrafomer MPT) que promove lifting facial, trata flacidez, induz a produção de colágeno e compactação dos tecidos de gordura como papada e bolsas oculares”, explica.

Ainda no aspecto das tecnologias, a Clínica Vinciarelli possui a radiofrequência microagulhada Vivace, que permite tratar a camada mais superficial da pele como linhas finas, cicatrizes de acne e fechamento de poros. Também integram aos serviços os lasers Lavieen e Pastelle, que tratam as manchas e uniformizam o tom da pele, ajudando no tratamento para rosácea e melasma.

“Para refinamento de contorno e reabsorção óssea que acontece com o envelhecimento, utilizamos os preenchedores com ácido hialurônico, fazendo o preenchimento Full Face de pontos estratégicos da face como: têmporas, malar, fossa canina, olheira, queixo, lábios e mandíbula”, explica Dra. Juliana Vinciarelli.

Segundo a cirurgiã dentista especialista em HOF, a modalidade pode proporcionar resultados imediatos. “Ainda falando dos injetáveis, trabalhamos com os bioestimulares (HarmonyCa, Sculptra e Radiesse) que induzem a formação de colágeno tipo 1, que perdemos com o processo de envelhecimento”, pontua.

Outra forma de induzir o colágeno é através dos fios PDO. “Além de induzir a produção de colágeno e, por consequência, ‘colar’ a pele, quando utilizados com garra, esses fios proporcionam o efeito lifting aos pacientes”.

Nutrologia promove cuidado preventivo

O Dr. Alex Rios ressalta que a nutrologia oferece uma perspectiva de cuidar do paciente antes que ele adoeça, otimizando sua saúde, desempenho e qualidade de vida. “Essa abordagem vai além do tratamento de doenças, focando no gerenciamento do envelhecimento saudável e na busca por equilíbrio corporal”.

Ele conta que, no dia a dia do consultório, o cuidado envolve o manejo da função hormonal, a reposição de micronutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, e o reequilíbrio da composição corporal. Isso inclui a adequação da massa muscular e a redução da gordura corporal para garantir o funcionamento ideal do organismo.

O nutrólogo chama a atenção para a importância dessa abordagem integrativa, que une duas áreas, para resultados estéticos mais satisfatórios: “A estética moderna está cada vez mais alinhada ao conceito de cuidado integral, inspirado nos modelos de sucesso aplicados à saúde em todo o mundo”, afirma.

