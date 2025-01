Transparência em Saúde: portal de Informações do Governo do Estado conta com novos painéis

Viabilizado pelo Governo do Estado, a Plataforma Digital do Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do Sistema Único de Saúde de Santa Catarina (CIEGES/SC) encerrou o ano de 2024 com novos painéis. O objetivo é dar mais transparência às informações em saúde, facilitando o acesso aos dados e a tomada de decisão. O portal da Secretaria de Estado da Saúde (SES) possui uma forma mais robusta e acessível à sociedade em geral, trazendo informações epidemiológicas, dados estatísticos e estudos sobre a saúde pública catarinense.



A interface é um ambiente de inteligência e gestão. “É um portal de informações que reúne dados de diferentes áreas da saúde, fornecendo análises mais precisas, atualizadas e aplicáveis sobre a situação de saúde no Estado, para apoiar gestores e profissionais numa tomada de decisão eficaz relacionada à saúde pública. Por ele, a população também consegue ter acesso às informações de saúde”, explica Eduardo Macário, coordenador do CIEGES/SC.

A proposta da plataforma é monitorar, em tempo real e oportuno, todas as informações em saúde dos 295 municípios catarinenses. Para isso, ela está em permanente evolução, sendo que diversos indicadores epidemiológicos e de gestão estão sendo trabalhados para, gradativamente, serem disponibilizados no Portal de Informações do CIEGES/SC.

Atualmente, o portal disponibiliza painéis compilados com informações de cinco áreas de atendimento do SUS: Atenção Primária à Saúde (APS), Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada, Vigilância em Saúde e Gestão.

Sala de Situação da Atenção Primária à Saúde: apresenta o monitoramento das ações do primeiro nível de atenção em todo o estado. Traz indicadores, valores do cofinanciamento estadual, municípios por regiões, unidades de saúde e profissionais, cobertura e capacidade instalada, além de informações sobre triagem neonatal, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Mais Médicos no território catarinense e prevenção do suicídio.

Assistência Farmacêutica: apresenta a situação dos estoques das unidades dispensadoras de medicamentos de SC, com dados atualizados diariamente sobre a posição de estoque para cada unidade. Traz a Relação Estadual de Medicamentos (REME) do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica de SC, onde é possível consultar todos os medicamentos disponibilizados de acordo com sua denominação, o Código Internacional de Doenças (CID-10), os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas correspondentes.

Atenção Especializada: apresenta um panorama sobre a situação dos hospitais que atendem média e alta complexidade pelo SUS em SC. São dados sobre a capacidade instalada, ocupação de leitos (clínicos, UTI e enfermaria), referência dos hospitais, lista de espera SUS, situação da fila de espera para cirurgias oncológicas, dados de atendimento de acordo com o Protocolo Catarinense de Acolhimento com Classificação de Risco (PCACR), além dos valores pactuados do incentivo da Política de Valorização dos Hospitais (PVH) e a produção por estabelecimento da Tabela Catarinense de Cirurgias Eletivas.

Vigilância em Saúde: possui informações de ocorrência de intoxicações e envenenamentos registrados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de SC (CIATOX); o monitoramento de casos e óbitos por COVID-19 e Arboviroses (Dengue e Chikungunya); o perfil de nascidos vivos no estado; dados de vigilância laboratorial a partir dos exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) referente à Dengue, Monkeypox e vírus respiratórios; e também a ferramenta de tabulação de dados do SUS, conhecida como TABNET. Recentemente, foi inserido o painel de monitoramento de Vigilância das Populações Expostas a Agrotóxicos no estado.

Gestão: possui painéis com o perfil de saúde da população catarinense por regiões e macrorregiões de saúde. Trata-se de um instrumento que possibilita, a partir da análise de dados, auxiliar no processo de planejamento do SUS, no âmbito do Planejamento Regional Integrado (PRI).

Acesse o Portal de Informações do CIEGES/SC por este link https://cieges.saude.sc.gov.br/



