Janeiro Branco: paciente oncológico encontra propósito na Saúde Mental e cria marca própria

Em meio a uma batalha pessoal contra o câncer, Samantha Leal, 46 anos, paciente do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde, encontrou no empreendedorismo uma maneira de ressignificar a vida e fortalecer a saúde mental. Diagnosticada pela primeira vez em 2015 e novamente em 2022, Samantha enfrentou os desafios da doença com resiliência e transformou sua jornada em inspiração para outros pacientes oncológicos.

A jornalista e mãe de dois filhos utilizou ferramentas de autoconhecimento, cursos de psicologia positiva e felicidade corporativa para lidar com as incertezas trazidas pelo tratamento. No entanto, foi ao criar uma marca própria de roupas adaptadas para pacientes oncológicos que Samantha encontrou um propósito maior.

“Pensei que, se eu tinha essa necessidade, outras pessoas poderiam ter também. Queria algo acessível, prático e confortável. E por que não bonito?”, relata Samantha.

As peças possuem características exclusivas, como zíperes estrategicamente localizados para facilitar o uso de cateteres, coletas de sangue e aplicações de medicações. “Além disso, estamos estudando roupas para cadeirantes, protéticos e modelos com velcro e outros fechamentos”, explica.

Para a empreendedora, a saúde mental é de extrema importância no enfrentamento do câncer. “Todos os dias é um desafio. Mas a vulnerabilidade não é fraqueza; é aceitar que nem sempre estamos bem e buscar ajuda. Foi isso que me ensinou a encontrar força para continuar”.

Recentemente o diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, também enfrentou a batalha contra o câncer. “Câncer é uma doença que ensina sobre o tempo, as prioridades e a vida. Como médico e agora também como paciente, compreendi que o cuidado humano vai além de números e métricas. Somos pessoas cuidando de pessoas”, reflete do diretor.

A história de Samantha destaca a importância de iniciativas como o Janeiro Branco, campanha que busca promover a saúde mental e o bem-estar emocional. No CEPON, histórias de superação como a dela mostram que o autoconhecimento, aliado ao apoio psicológico, terapias e até mesmo iniciativas empreendedoras, podem ser ferramentas poderosas no enfrentamento do câncer.

Samantha transformou seu aprendizado em uma rede de apoio tangível. Sua marca não só oferece roupas adaptadas, mas também promove conforto e dignidade para quem enfrenta os desafios do tratamento oncológico. A Santa Ágatha OncoClothes é um exemplo inspirador de como a determinação pode transformar dor em propósito, ressignificando vidas e ampliando o alcance da saúde mental e emocional.