Secretário visita Hospital Celso Ramos e acompanha obras de revitalização

Foto: Divulgação/SES

O secretário de Estado da Saúde (SES) Diogo Demarchi e sua equipe estiveram, nesta sexta-feira, 10, no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade própria da Secretaria. Guiado pelo diretor Michel Faraco, o gestor visitou a enfermaria de internação de acidente vascular e acompanhou as intervenções realizadas no setor de pós-operatório, que conta com quatro quartos e capacidade para 16 leitos.



O espaço está sendo modernizado com adequações na rede de gases, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além de nova pintura, forro e louças sanitárias. Paralelamente, a cobertura do Centro de Diagnóstico por Imagem também está sendo reformada.

“É compromisso do Governo do Estado assegurar que nossos hospitais públicos tenham condições de oferecer serviços de excelência à população de Santa Catarina. Seguiremos trabalhando para ampliar o acesso à saúde e para que cada unidade tenha o suporte necessário para desempenhar seu papel de forma plena”, disse o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em outubro de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde firmou um contrato de R$ 1,2 milhão para manutenção da estrutura física do HGCR, abrangendo reparos civis, elétricos e hidráulicos. Os recursos viabilizaram a reforma elétrica e pintura do setor de otorrinolaringologia, de parte da cobertura e quartos.

Recentemente, a SES aprovou um novo investimento no valor de cerca R$ 5 milhões para novas reformas no hospital, estando em fase final o processo de contratação da empresa responsável pela execução.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ao todo o repasse será de cerca de R$ 6,2 milhões para obras de reforma e manutenção. Os recursos permitirão a revitalização de diversos setores. Além disso, em agosto do ano passado foi concluída a reforma da emergência

O HGCR é uma instituição pública estadual que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Faz, em média, 16 mil atendimentos por mês, englobando consultas ambulatoriais, emergências e internações.



