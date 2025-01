Escola de Saúde Pública de SC implementa políticas de educação e qualifica profissionais em 2024

Foto: Arquivo SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), registrou avanços significativos no ano de 2024. Entre os destaques está a formação de profissionais especialistas para a Atenção Primária à Saúde (APS) e Urgência e Emergência (nível médio), e para a qualificação dos trabalhadores do Sistema Público de Saúde (SUS). Também foram implementadas políticas de Educação Permanente e Humanização nas unidades próprias da SES.

“A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina desempenha um papel relevante na melhoria da saúde da população do estado, promovendo ações que visam a qualificação profissional e o desenvolvimento científico no SUS. Ela fomenta a pesquisa e a inovação, contribuindo para a evolução das práticas de saúde pública e garantindo que os profissionais estejam sempre atualizados. É referência em programas de residências em saúde, promovendo inclusão e diversidade, e qualificando profissionais para uma atuação interdisciplinar na assistência à saúde”, explica Aline Daiane Schlindwein, diretora da ESPSC.

A Escola desenvolveu projetos de intervenção com ações nos municípios que participam do Programa de Fomento à Especialização Profissional para Atenção Primária à Saúde de Santa Catarina (FEPAPS-SC). A Mostra HumanizaSUS possibilitou a troca de boas práticas na área da saúde. Também prestou apoio ao Programa Mais Médicos, selecionou tutores e discentes para o Programa Saúde e Bem Viver, e atualizou os fluxos de pesquisa na SES.

A revista de Saúde Pública foi revitalizada. Foram realizados processos seletivos para residências em saúde, totalizando 648 vagas. Além disso, foram formalizadas 50 cooperações técnicas e gerenciados 87 estagiários no Programa Novos Valores. A Escola coordenou eventos em parceria com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública e publicou manual de trabalhos acadêmicos.

Um número significativo de trabalhadores do SUS participaram dos cursos presenciais e virtuais em 2024. Entre eles, mais de 32 mil trabalhadores foram qualificados em ações educativas em parceria com a ESPSC e 9,3 mil passaram por qualificações em cursos na plataforma virtual da Escola, totalizando 138 turmas e abrangendo 725 municípios em 27 estados. O I Fórum de Supervisores de Programas de Residência Médica e Coordenadores de Programas de Residência Multiprofissional do Estado de Santa Catarina contou com a participação de 130 supervisores e coordenadores.

Planejamento para 2025

Para 2025, a Escola de Saúde Pública planeja ampliar o FEPAPS-SC, aumentando as vagas e incluindo ações nos cursos. Estão previstas a publicação dos Projetos de Intervenção de 2024, o desenvolvimento dos Cursos de Saúde e Bem-Viver nos 10 territórios pedagógicos, e a implantação de um Curso de Pós-graduação em Preceptoria focado em APS e Vigilância em Saúde. Além de apoio às unidades de saúde em educação permanente, implantação de pós-graduação, e aperfeiçoamento de planos e projetos.

