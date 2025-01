Pais são presos por abandono após crianças serem encontradas sozinhas em rua no Oeste catarinense

Pais de três crianças de 5 e 7 anos foram presos na manhã de quinta-feira, dia 9, após os menores serem vistos sozinhos e feridos caminhando pela Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó, no Oeste catarinense.

Conforme a Polícia Militar, moradores próximos do local relataram ter visto as crianças saírem de um prédio e seguirem pela rua, sendo que uma delas apresentava uma lesão na cabeça. As testemunhas informaram ainda que os pais não estavam em casa desde cedo.

A guarnição realizou buscas e localizou as crianças próximo da Prefeitura Municipal, a cerca de 2 km da residência.

Os menores relataram que os pais costumavam deixá-los sozinhos em casa e nesta quinta-feira, ao saírem para brincar, ficaram presos para fora do prédio. Além disso, uma delas foi mordida por um cachorro na cabeça.

O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a segurança das crianças e o Samu prestou atendimento ao menor ferido, que devido ao estado do ferimento, precisou ser conduzido ao hospital.

Após 40 minutos do acionamento da PM, os pais, de 39 anos e 29 anos, chegaram ao local onde as crianças foram encontradas. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia, onde responderão pelo crime de abandono de incapaz.