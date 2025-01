Primeira cirurgia para colocação de Prótese Unicompartimental por Robótica do Brasil é realizada em Passo Fundo

A Primeira cirurgia para colocação de Prótese Unicompartimental através da Robótica do Brasil foi realizada na quinta-feira (09), em Passo Fundo. O procedimento foi comandado pelo cirurgião ortopedista André Kuhn e contou com acompanhamento de especialistas de várias partes do país.

De acordo com o especialista, a cirurgia é pioneira no Brasil. Ele explica que a prótese Unicompartimental possibilita que o paciente que tem desgaste em apenas uma parte do joelho, possa colocar a prótese apenas na região com problema, sem necessidade de operar o joelho todo. Esse procedimento não é novidade, mas, de acordo com o médico, é a primeira vez que o robô é utilizado para fazer a cirurgia. André explica que sem o apoio da tecnologia, o procedimento se torna muito mais difícil, pois é necessária muita precisão para realizá-lo. Sendo assim, a cirurgia robótica se torna fundamental.

Outra vantagem dessa cirurgia é o tempo de recuperação que é muito menor, além do robô ser tão preciso que aparenta que o paciente nem tem uma prótese.

Conforme o médico, a cirurgia representa um avanço enorme para a medicina de Passo Fundo. Nenhuma outra cidade do Brasil tem essa tecnologia e, o município se torna referência na área em todo o país. O cirurgião destaca ainda a estrutura e o investimento em tecnologia do Hospital São Vicente de Paulo, que oportuniza que esses avanços sejam possíveis.