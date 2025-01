Parceria entre a SES e o município de Palhoça impulsiona cirurgias de catarata no Hospital de Olhos Lions

Fotos: Ana Melhado/ Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a prefeitura de Palhoça e o Hospital de Olhos Lions, inicia neste mês de janeiro a realização de cirurgias oftalmológicas eletivas, com foco em catarata, atendendo principalmente pacientes do município. Nesta quinta-feira, 9, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, acompanhado do prefeito de Palhoça, Eduardo Freccia, visitou o hospital para acompanhar os atendimentos realizados, bem como conhecer o progresso das obras da clínica de hemodiálise.



“O hospital iniciará ainda em janeiro a realização de cirurgias oftalmológicas eletivas, com foco nos procedimentos de catarata. As cirurgias beneficiarão especialmente pacientes que aguardam atendimento no município de Palhoça”, informou o secretário.

Além das cirurgias, o gestor destacou o avanço da construção de uma clínica de hemodiálise junto ao hospital. “O espaço contará com 60 cadeiras para atender pacientes de Palhoça e de outras regiões. A previsão de conclusão das obras é para o primeiro semestre de 2025”, disse.

Na ocasião, Demarchi ressaltou ainda a importância do Hospital de Olhos Lions e das novas obras para a ampliação do acesso à saúde na região. “Ficamos satisfeitos com o andamento dos serviços. É mais um braço para a saúde de Santa Catarina, tanto para a realização de cirurgias eletivas, como para o tratamento renal dos pacientes de Santa Catarina”, concluiu.

Foto: Reprodução/Secom SC

Inaugurado em março de 2024, o Hospital de Olhos Lions de Santa Catarina está localizado no bairro Pagani II e foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Palhoça, o Governo de Santa Catarina e os clubes de Lions do Distrito LD9.



Mais informações:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]