Saúde em Obras: Secretaria de Estado da Saúde e município vistoriam andamento das obras do Hospital Regional de Palhoça

Foto: Ana Melhado Ascom/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e equipe técnica estiveram na manhã desta quinta-feira, 9, acompanhando a finalização da compactação do solo onde será construído o Hospital Regional de Palhoça, juntamente com o prefeito Eduardo Freccia e técnicos. O novo hospital irá atuar integrado à rede de saúde pública catarinense. A unidade terá capacidade para 18 mil atendimentos por mês.

“Será um hospital fundamental para a região da Grande Florianópolis, contando com 183 leitos entre clínicos e de UTI. Estão previstos leitos de retaguarda para a ortopedia e contará com maternidade. Nós ficamos satisfeitos com o andamento das obras. Atualmente está na fase de adensamento do terreno, para que possa ter andamento as obras de construção. E elas iniciaram da maneira como estávamos aguardando. Esperar entregar a obra finalizada no ano de 2027 para toda a comunidade, conforme já divulgamos ”, explica o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo do Estado está investindo R$ 99 milhões, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e R$ 20 milhões em contrapartida do município. “A Secretaria possui um calendário de desembolso do convênio. Serão repassados R$ 2,8 milhões ainda no mês de janeiro, e depois seguirá o cronograma conforme a execução da obra”, completa Demarchi.

A nova unidade hospitalar irá ampliar o serviço de saúde oferecido à população da região, além de desafogar as demais estruturas já existentes na Grande Florianópolis.

O Hospital Regional de Palhoça será situado na Avenida Vidal Procópio Lohn, no Bairro Nova Palhoça. O complexo de saúde ocupará uma área de 18 mil metros quadrados. Além dos leitos, a unidade oferecerá maternidade, atendimentos de urgência e emergência, traumatologia e internação clínica, tornando-se um centro de referência para a região.



