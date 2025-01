Governo lança ações para se antecipar a período de alta da dengue

Saúde Há 41 minutos Dengue: sorotipo 3 volta a circular no país e preocupa autoridades Este tipo de vírus não circula no Brasil desde 2008

Saúde Há 20 horas SAÚDE EM OBRAS: Governo do Estado entrega reforma da internação do Hospital Infantil Joana de Gusmão na próxima quinta Fotos: Leo Munhoz/SecomA reforma e ampliação da Unidade C do Hospital Infantil Joana de Gusmão entrou na reta final e será entregue no próximo dia ...