SAÚDE EM OBRAS: Governo do Estado entrega reforma da internação do Hospital Infantil Joana de Gusmão na próxima quinta

Fotos: Leo Munhoz/Secom

A reforma e ampliação da Unidade C do Hospital Infantil Joana de Gusmão entrou na reta final e será entregue no próximo dia 16 de janeiro. A ala responde pela internação e foi ampliada: passou de 20 para 26 leitos, com direito a um espaço para isolamento. Também houve a construção de uma central de rede de gases, além da troca da manta vinílica e dos forros. O custo da obra ficou em R$ 480 mil custeado pelo Governo do Estado.

“A unidade C é uma unidade de internação pediátrica que a gente atende, principalmente, pacientes crônicos com longo período de internação. Isso permite que a gente trate pacientes com problemas respiratórios com maior segurança e isso traz um impacto muito positivo para a sociedade, por conta do número de doenças respiratórias que a gente vê aumentando gradativamente. E muitos desses pacientes precisam de um ambiente isolado, então a gente também fez a previsão e a construção desse isolamento na unidade C”, explicou a diretora do hospital, Maristela Cardoso.

Foto: Reprodução/Secom SC

Emergência

O setor de emergência do hospital também passa por reforma para melhor atender à população. Nesse caso foram determinadas três etapas de revitalização, com a entrega da primeira delas prevista para o final de janeiro. O local passa por troca da manta vinílica, do forro e pintura das paredes, além de ampliação de alguns consultórios e a criação de uma área de isolamento, tudo conforme as normas da Vigilância Sanitária.

“Para a sociedade isso é muito importante, traz um impacto muito positivo pensando sempre no acolhimento, na humanização também desses ambientes, tornando mais agradável, como determina o governador Jorginho Mello. A ideia é que em três meses a gente consiga concluir e entregar uma nova emergência”, disse Maristela.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão é o único com emergência pediátrica da Grande Florianópolis e fornece o atendimento totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso torna a reforma ainda mais desafiadora porque enquanto está em obras a unidade continua aberta e recebendo as emergências.