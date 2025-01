Janeiro Branco: SES incentiva reflexão e cuidados com a saúde mental e emocional

Imagem: Divulgação/janeirobranco.org.br

A campanha Janeiro Branco de 2025 traz o tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância do mês a fim de promover a conscientização sobre o tema, incentivando o diálogo sobre bem-estar emocional no início do ano.

A campanha incentiva reflexões sobre o ano que começa, destacando a importância de melhorar as relações humanas, combater o estigma relacionado aos transtornos mentais e fortalecer as redes de apoio.

“A saúde mental se produz, sobretudo, na qualidade das relações que a gente estabelece, no nosso estilo de vida, que pode ser produtor de saúde ou de sofrimento, na qualidade de vida a qual se tem acesso, em relação, ao acesso aos direitos básicos, direito à educação e à cultura, ao mercado de trabalho, à alimentação de qualidade. Não existe um caminho prescritivo de cuidado da saúde mental que valha para todos, pois são múltiplos os modos de vida, mas uma atitude atenta e cuidadosa consigo, uma rede social potente, políticas públicas efetivas, um estilo de vida saudável são alguns caminhos e conversar abertamente sobre saúde mental é fundamental”, explica Michele Brofman, gerente de Atenção Psicossocial da SES.

A Secretaria de Saúde ressalta que a atenção à saúde mental é parte integrante do trabalho da atenção primária no estado, com atividades como grupos terapêuticos, oficinas de educação em saúde e ações comunitárias realizadas nos territórios.

O estado mantém uma ampla rede de atendimento especializada, oferecendo suporte para quem enfrenta desafios emocionais. A Rede de Atenção Psicossocial é composta por serviços para o acolhimento e assistência dessas pessoas, de acordo com as necessidades de cuidado, tendo como porta de entrada as Unidades Básicas de Saúde.

Estratégia de Cuidados

A campanha reforça a importância de hábitos simples que promovem saúde emocional, como:

– Estabelecer metas realistas e divididas em etapas, evitando a autocobrança excessiva.

– Incorporar momentos de lazer, prática de esportes e hobbies na rotina.

– Adotar uma boa higiene do sono, com horários regulares e ambiente adequado para dormir.

– Manter a atenção no presente, evitando pensamentos excessivos sobre o passado ou o futuro.

– Reconhecer e compreender as emoções, identificando formas saudáveis de lidar com elas.

A ideia central é que o cuidado com a saúde mental seja incorporado ao cotidiano, como um exercício constante de autocuidado e resiliência.

Por que Janeiro Branco?

O primeiro mês do ano é simbolicamente associado a novos começos, quando muitas pessoas estão mais propensas a refletirem sobre suas vidas e relações. Inspirada nessa simbologia, a campanha convida a todos a escreverem ou reescreverem suas histórias, promovendo a construção de um futuro mais saudável e equilibrado emocionalmente.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça o convite para que a sociedade se una neste movimento, incentivando conversas abertas sobre saúde mental e promovendo o bem-estar para todos os catarinenses.