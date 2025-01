Hospital Materno-Infantil Santa Catarina amplia atendimentos no pronto-socorro

Foto: Divulgação Ascom SES

Unidade do Governo do Estado, o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), de Criciúma, aumentou a capacidade de atendimentos no pronto-socorro, ultrapassando 71,7 mil no ano de 2024. A média mensal foi de 6 mil atendimentos, com o pico registrado em setembro, quando chegou a 6.981 registros no pronto-socorro. Nos anos anteriores foram registrados 70.341 atendimentos em 2023 e 70.397 em 2022.

Os atendimentos pediátricos correspondem a aproximadamente 85% dos casos totais. No ano passado, até novembro, somavam 57.823 casos. O mês com mais registros foi o de março, com 7.173 atendimentos. A classificação de risco apontou pelo menos 60% dos atendimentos considerados “pouco urgente”, ou seja, com tempo de espera de até 120 minutos. O mês de janeiro chegou a 61% de casos pouco urgentes, 26% de “urgente” (com prazo de 30 minutos para receber atendimento) e 13% de não urgente (240 minutos para ser atendido).

Na assistência hospitalar, até a primeira quinzena de dezembro foram feitas 7.077 internações. Durante todo o ano de 2023 foram realizadas 7.084 internações e 7.843 em 2022. Atualmente, o hospital atende em média 5 mil crianças e 1,5 mil mães por mês.

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é uma unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS) por meio de um contrato de gestão com a pasta. A instituição possui atuação estratégica e referência materno-infantil no Sul catarinense.

