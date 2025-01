Hospital Celso Ramos viabiliza atendimento de casos de baixa complexidade em parceria com o Alô Saúde Floripa

Foto: Silvestre Aguiar/ Ascom SES

A partir das 7h, desta terça-feira, 7, a Emergência do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, contará com o apoio do Alô Saúde Floripa para o atendimento exclusivo de pacientes classificados como prioridades mínima (azul) e baixa (verde). O serviço funcionará em um consultório para o atendimento no formato de teleconsulta, on-line, com recursos de áudio e vídeo. Haverá um profissional no hospital dedicado a esse atendimento para a orientação do paciente e a realização dos encaminhamentos necessários.

De acordo com o diretor do HGCR, Michel Faraco, o novo modelo é para organizar e otimizar os atendimentos de acordo com a gravidade e complexidade. “O paciente será acolhido e classificado por ordem de gravidade e riscos, como habitual. Porém, os casos de baixa prioridade (verdes e azuis) serão conduzidos pela equipe do Alô Saúde, on-line, em consultório reservado para esse atendimento. Nenhum paciente deixará de receber a assistência médica. Somente os casos de maior gravidade e risco serão atendidos presencialmente pela equipe médica da Emergência do hospital. Isso é equidade, um dos princípios do SUS, o paciente recebendo atenção de saúde na medida certa de sua necessidade”, explica.

A Atenção Primária de Saúde (APS) é considerada a ordenadora do cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seguindo essa diretriz, o profissional do Alô Saúde Floripa fará a condução exclusiva dos casos de baixa prioridade, incluindo os não munícipes de Florianópolis classificados pela Emergência do hospital. E nestas situações, assegurará o encaminhamento para atendimento com o médico, presencial na APS (sob gestão de equipe própria da APS) ou a consulta on-line de forma síncrona.

A Emergência do hospital realiza, aproximadamente, 7,5 mil atendimentos mensais. De acordo com o Protocolo Catarinense de Acolhimento com Classificação de Risco, 26% são classificados como “prioridade mínima” (azul) e “prioridade baixa” (verde), 42% “prioridade média” (amarelo), além de 32% “prioridade alta” (laranja) e “prioridade máxima” (vermelho). Desses atendimentos, 80% são provenientes do município de Florianópolis e 20% de outros municípios, especialmente São José, Palhoça e Biguaçu.

O Hospital Governador Celso Ramos é uma unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), habilitado em alta complexidade em Neurologia/Neurocirurgia e Traumato-ortopedia, Atenção Especializada em Nefrologia e Tratamento Dialítico. Possui emergência no sistema porta aberta, 24 horas. É referência também em clínica médica, cirurgia geral, urologia, otorrinolaringologia, bucomaxilofacial, oftalmologia e especialmente no tratamento do AVC agudo.



