Rio alerta para 2ª dose da vacina contra dengue em crianças

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro está convocando as crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos, que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a dengue para se imunizarem até o dia 31 de janeiro. Após essa data, segundo a secretaria, a vacina passará a ser disponibilizada para outra faixa etária.

No ano passado, foram aplicadas 155.756 doses da vacina na primeira etapa, e 55.235 doses, na segunda etapa da campanha.

A prefeitura iniciou nesta segunda-feira (6) levantamento de possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue. Equipes da Vigilância Ambiental vistoriaram depósitos, coletaram larvas e enviaram amostras para análise em laboratório.

De acordo com a secretaria, em 2024, o município registrou 111 mil casos da doença, o maior número dos últimos 10 anos. A taxa de incidência foi de 1.756,21 casos a cada 100 mil habitantes. Além disso, a cidade teve 21 óbitos confirmados durante o ano.