Governo anuncia investimento de R$ 1,2 milhão para hospital no Litoral Norte do Estado

O governador em exercício Gabriel Souza assinou, nesta segunda-feira (6/01), um investimento de R$ 1,25 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. O recurso do governo do Estado será usado na aquisição de um novo tomógrafo computadorizado, possibilitando que a instituição atenda a uma população residente de cerca de 240 mil habitantes em 11 municípios do Litoral Norte, fora o grande público que se dirige para a região no verão. A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, também participou do ato.

Com o equipamento para a realização de tomografias, a expectativa é manter em pleno funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Estamos avançando na ampliação da rede de tomografia computadorizada nos hospitais públicos do Litoral Norte, que atendem pelo SUS. Já anunciamos tomógrafos para Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha e, agora, Osório, o que será um diferencial no atendimento, na preservação de vidas e na antecipação de diagnósticos. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a saúde da mulher, com o programa SER Mulher, um serviço que terá apoio do governo do Estado para salvar muitas vidas por meio de soluções voltadas à saúde feminina", afirmou Gabriel Souza.

O SER Mulher macrorregional prevê incentivo de implantação e incentivo de custeio mensal -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

A secretária Arita, por sua vez, lembrou que o processo teve início a partir da constatação da necessidade de substituição do equipamento. "Com isso, através do Programa Avançar Mais, estamos hoje depositando os R$ 1,25 milhão para adquirir um novo tomógrafo que é muito importante na área de imagem para diagnóstico", ressaltou.

SER Mulher

Na solenidade em Osório também foi assinada a portaria que habilita os Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SER Mulher) regionalizados. No município, o São Vicente de Paulo é um dos primeiros seis ambulatórios que serão abertos no Estado. Além desse, os serviços também serão implementados em Bagé, Pelotas, Sapucaia do Sul, Tenente Portela e Teutônia.

"Esperamos que até o final de janeiro esse novo serviço esteja estruturado. É importante e o Litoral Norte está representado pelo Hospital São Vicente de Paulo como um dos primeiros seis a entrarem em operação", comentou Arita.

O SER Mulher macrorregional prevê incentivo de implantação, em parcela única, no valor de R$ 200 mil e o incentivo de custeio mensal no valor de R$ 125 mil. O principal objetivo é atender às principais demandas em ginecologia. O programa prevê que o atendimento será ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher como colo do útero, mama, endometriose/miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério.

Os ambulatórios do SER Mulher serão referências de tratamento especializado para pessoas que forem atendidas primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde dos seus municípios. Serão atendidas mulheres e demais pessoas que necessitam de atendimento especializado em ginecologia. Também será um centro formador para inserção de dispositivos, como exemplo, o dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros.

Os encaminhamentos realizados deverão seguir os critérios estabelecidos pelos protocolos de regulação ambulatorial do Telessaúde-RS e suas respectivas atualizações. O serviço vai funcionar de acordo com os fluxos de regulação de consultas especializadas no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon).

Uma nova janela de adesão será aberta em breve pela SES. A estratégia tem por objetivo implantar um total de 18 ambulatórios, um em cada Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Localização dos serviços especializados e os municípios de referência

Associação Beneficente São Vicente de Paulo – Osório (Regiões 4 e 5) Municípios: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.





Operação Verão Total

O Hospital São Vicente de Paulo, de Osório, faz ainda parte dos investimentos do governo do Estado na Operação Verão Total na temporada iniciada em dezembro de 2024 e que vai até março deste ano. A entidade é uma das 11 instituições de referência regional do Litoral Norte e do Litoral Sul que terão aporte de recursos para a ampliação e qualificação do atendimento de urgência e emergência no período do verão, tendo recebido um repasse de R$ 200 mil.

O município de Osório contou também com repasses de R$ 180 mil para a qualificação do serviço do Samu, R$ 120 mil como incremento do custeio da Unidade de Pronto Atendimento 24h Sergio de Azevedo Saraiva e R$ 9 mil para a aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica.