Hospital Santo Antônio de Tenente Portela realiza o primeiro transplante de córnea de 2025

Na manhã do último sábado, 4 de janeiro de 2025, o Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela deu mais um importante passo na área da saúde ao realizar o 24º transplante de córnea em sua história e o primeiro deste ano. A córnea foi captada pela Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul e chegou ao hospital na tarde da sexta-feira, 3 de janeiro.

O procedimento trouxe esperança a um paciente de Palmitinho, que aguardava pelo transplante desde 2023. A realização do transplante marca um momento de renovação para o paciente, que agora tem a chance de recuperar a visão e melhorar sua qualidade de vida.

A cirurgia foi conduzida pela equipe de transplantes do HSA, com o apoio integrado de diferentes setores do hospital. O trabalho envolveu a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), a coordenação da Enfermagem, o Serviço de Anestesiologia do Centro Cirúrgico e o médico transplantador, Dr. Heron Correia.

O sucesso do procedimento só foi possível graças à dedicação e ao comprometimento de todos os envolvidos, além do apoio incondicional da Direção do HSA, que tem investido continuamente na ampliação e qualificação de serviços especializados, como os de transplantes.

A realização desse transplante reforça o compromisso do Hospital Santo Antônio com a saúde e a qualidade de vida da comunidade, além de destacar a importância da doação de órgãos e tecidos, que salva vidas e transforma realidades.