Sabesp nega relação de surto de virose com operação da empresa

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou, neste domingo (5), que o surto de virose em Guarujá, no litoral paulista, não tem relação com a operação da empresa. “Não foi identificado qualquer problema na rede da companhia que possa ter atingido as praias do Guarujá”, disse, em nota.

A prefeitura de Guarujá havia informado que notificou a Sabesp sobre a possibilidade de vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, que poderiam ser a causa do aumento dos casos de virose na cidade. No entanto, a Sabesp negou a informação.

“A companhia ainda não foi notificada pela prefeitura da cidade, mas, de toda forma, já prestou os devidos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, diz a nota. Ainda segundo a Sabesp, os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão operando normalmente e são monitorados 24 horas por dia.

“O município possui cerca de 45 mil imóveis irregulares, cujo despejo de esgoto pode estar sendo realizado em galerias de águas pluviais, o que afetaria a balneabilidade das praias. Isso porque as redes municipais de águas das chuvas, que devem ser fiscalizadas pela prefeitura, desembocam no mar”, acrescentou a Sabesp.

Além disso, o município de Guarujá informou que “aguarda o resultado de análises encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para tentar esclarecer a origem dos casos de GECA (gastroenterocolite aguda), uma doença que causa inflamação no estômago, intestino delgado e intestino grosso”.

Praias impróprias

O governo de São Paulo orienta a população a ficar atenta à qualidade da água do mar e buscar informações antes de se banhar no litoral paulista, consultando a situação da água no site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ou acompanhando a bandeira de sinalização da praias: se ela estiver vermelha, isso indica que a praia se encontra imprópria para banho. Também não é recomendado o banho na água 24 horas após as chuvas.

Das 175 praias frequentadas por banhistas no estado de São Paulo e que são monitoradas pela Cetesb, 38 estão impróprias para banho. Entre elas, as praias Aviação, Vila Tupi, Vila Mirim, Maracanã, Real e Balneário Flórida, em Praia Grande, e as praias de Perequê e Enseada, em Guarujá. Já em Santos, a Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino estavam impróprias para banho.