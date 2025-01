Rodrigo Garro se envolve em acidente de carro com vítima fatal

O meio-campista argentino Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente de carro que terminou com um motociclista vindo a óbito, na madrugada deste sábado (4) na localidade de General Pico, na província de La Pampa (Argentina).

Segundo nota emitida pela equipe do Parque São Jorge, após o acidente, “Garro prestou os primeiros depoimentos [à Polícia local], foi liberado e já está em sua casa”. Além disso, o Corinthians informou que “acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso”.

A imprensa local afirma que o carro dirigido pelo meio-campista de 27 anos de idade colidiu de frente com uma moto, cujo condutor morreu no local. Matéria publicada pelo diário esportivo “Olé” informa que, no momento do acidente, Garro estava acompanhado no carro pelo jogador Facundo Castelli, que defende o Emelec (Equador). Tanto Garro como Castelli nada sofreram.

O meio-campista argentino foi um destaques do Corinthians no ano de 2024, disputando o total de 63 jogos, nos quais marcou 13 gols e deu 14 assistências.