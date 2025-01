Retrospectiva 2024: Laboratório Central de SC alcança resultados positivos com mais de 800 mil análises e ensaios realizados

Foto: Divulgação/Ascom SES

O Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN/SC) alcançou resultados significativos até outubro de 2024, com um total de 828.026 análises e ensaios realizados, superando em 9% a quantidade total de exames do ano anterior. A demanda por diagnósticos também apresentou crescimento, especialmente em relação a doenças como a dengue, que registrou 205 mil exames realizados até 27 de novembro, reflexo do aumento de casos da arbovirose no estado.

“Em 2024, o LACEN se destacou por uma série de ações significativas voltadas à saúde pública em Santa Catarina. Promovemos treinamentos e capacitações contínuas para profissionais de saúde, com foco no diagnóstico de doenças respiratórias, além de enfermidades de origem hídrica e alimentar. Também nos envolvemos em iniciativas de capacitação sobre o fluxo de coleta e transporte de amostras biológicas, com ênfase na formação das vigilâncias sanitárias municipais para o diagnóstico de doenças relacionadas à água e à alimentação. Essas ações evidenciam nosso compromisso em aprimorar o diagnóstico, monitoramento e prevenção de doenças em Santa Catarina. Nosso objetivo é fortalecer a saúde pública como um todo, elevando a qualidade dos serviços de saúde no Estado”, destaca o diretor do LACEN, Marcio Pacheco de Andrade.

Demanda por Exames e Inovações no Diagnóstico

O LACEN/SC observou uma especial atenção em diagnósticos de doenças respiratórias, com uma crescente demanda por testes de Influenza e SARS-CoV-2. Além disso, destaca-se o aumento expressivo nos exames para coqueluche, que saltaram de 95 em 2023 para 2.271 em 2024, um crescimento de 23 vezes.

A descentralização de diagnósticos, com o fortalecimento de cinco Laboratórios Regionais em diferentes localidades do estado, tem sido relevante para atender a demanda crescente, permitindo uma testagem mais ágil e eficiente.

Investimentos em infraestrutura e equipamentos

Em 2024, o LACEN/SC investiu na modernização de sua infraestrutura, adquirindo 24 novos equipamentos laboratoriais e iniciando a aquisição de mais 189. Estes investimentos, que totalizam R$ 2,8 milhões na primeira fase, visam aprimorar a capacidade de análise e a qualidade dos resultados. Propostas adicionais estão sendo apresentadas ao Ministério da Saúde, totalizando R$ 78,3 milhões para melhorias e ampliação da infraestrutura.

Colaborações que fortalecem a Saúde Pública

As parcerias firmadas pelo LACEN/SC em 2024 foram fundamentais para o fortalecimento das ações de saúde pública. Destacam-se colaborações com o CDC (EUA) e instituições de pesquisa, como o Hospital Moinhos de Vento, para estudos epidemiológicos e vigilância de resistência antimicrobiana.

O LACEN/SC também atuou em conjunto com unidades de saúde, realizando análises essenciais para a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, além de monitorar a qualidade da água em diversas instituições, incluindo hospitais e comunidades indígenas.

Reconhecimento e Impacto nas Comunidades

Em celebração aos 25 anos da Central de Transplantes de Santa Catarina, o LACEN/SC foi homenageado pela sua contribuição significativa em parceria com a instituição. As ações em 2024 refletem o compromisso do laboratório em manter a saúde pública como prioridade, por meio de diagnósticos precisos, investimentos em tecnologia e parcerias estratégicas.