Centro Olímpico de BMX do Parque Radical de Deodoro é reinaugurado

As obras de recuperação do Centro Olímpico de BMX do Parque Radical de Deodoro foram entregues nesta sexta-feira (3) pela Prefeitura do Rio. A reforma é finalizada semanas após a cidade do Rio de Janeiro apresentar ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) uma candidatura conjunta, com Niterói, para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031.

“A pista construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foi totalmente reformada, conta com percurso de 350 metros [feminino] e 400 metros [masculino], e ocupa uma área de cerca de quatro mil metros quadrados”, afirma a Prefeitura do Rio em nota.

“O Rio quer ser o celeiro dos esportes de alto rendimento. Estamos pleiteando o Pan de 2031 e a cidade já está pronta para receber esses Jogos”, declarou o prefeito Eduardo Paes.

“Uma pista com esse padrão olímpico é especial. Temos algumas no Brasil, mas não chegam aos pés dessa. É muito importante para a evolução do nosso esporte”, declarou Pedro Queiroz, atleta de BMX da elite masculina.

Candidatura conjunta

No início de dezembro de 2024 as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói apresentaram ao COB a candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O projeto foi apresentado pelas cidades à Panam Sports, responsável pela realização dos Jogos. A decisão será tomada em agosto de 2025, durante a realização do Pan Júnior, em Assunção (Paraguai).

De posse da carta que oficializa a postulação conjunta, o COB vai elaborar o procedimento de escolha da representante do Brasil na disputa pela sede do Pan 2031. Cada país pode apresentar somente uma candidatura e, além do Rio e de Niterói, São Paulo já oficializou seu interesse em organizar o evento. O COB tem até 31 de janeiro de 2025 para apresentar a candidatura brasileira à Panam Sports, entidade continental responsável pelos Jogos Pan-Americanos.

Para o presidente do COB, Paulo Wanderley, a candidatura conjunta pode ser uma vantagem para as duas cidades em relação à concorrência com São Paulo. “A candidatura compartilhada é uma tendência do Comitê Olímpico Internacional. É um evento multiesportivo. São mais de 30 campeonatos pan-americanos em uma semana, de todas as modalidades”, afirmou.