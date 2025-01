Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos, realiza 3.414 cirurgias eletivas

Foto: Divulgação Ascom/SES

A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, localizada em Campos Novos, está comemorando resultados expressivos no número de cirurgias realizadas em 2024. De janeiro a novembro, a unidade hospitalar realizou 3.414 cirurgias eletivas pelo SUS, com destaque para as áreas de videolaparoscopia, otorrinolaringologia infantil, plásticas reparadoras não estéticas, ginecologia e oftalmologia.

“Estamos realizando um volume significativo de cirurgias eletivas pelo SUS, tornando-nos um dos hospitais da região do Meio-Oeste que mais realiza cirurgias de média complexidade. Para os pacientes, isso é muito positivo, pois eles aguardam menos tempo na fila. Atualmente, cirurgias como as videolaparoscopias têm um tempo de espera de aproximadamente 45 dias, desde o início do processo até a realização do procedimento. Esse período de espera é consideravelmente mais curto em comparação aos anos anteriores. Portanto, cada vez mais, estamos empenhados em reduzir o tempo de espera dos pacientes”, ressalta o diretor do hospital, Rafael Manfredi.

A instituição é conveniada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde, certificada pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do Ministério da Saúde. O hospital desempenha um papel importante na diminuição das filas cirúrgicas e na oferta de atendimento de qualidade a pacientes de toda a região.

