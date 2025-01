Prazo de adesão a programa de retomada de obras na saúde acaba hoje

Saúde Há 4 horas Retrospectiva 2024: Centro Catarinense de Reabilitação realiza mais de 51 mil atendimentos e entrega mais de 4 mil equipamentos Fotos: Roberto Zacarias/SecomEm 2024, o Governo de Santa Catarina fortaleceu as atividades do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR) no atendimen...